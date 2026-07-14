ABB、最新のモーターとインバータ技術を披露へ…TECHNO-FRONTIER 2026

ABBは、7月15～17日まで東京ビッグサイトで開催される「TECHNO-FRONTIER 2026」に出展する。ブース位置は西2ホール 2-W22だ。

世界的にエネルギーコストの上昇が続く中、脱炭素化への関心も高まっている。製造業やインフラ分野で広く使われるモータシステムは、産業分野における消費電力の約60％を占めるとされており、高効率化が急務となっている。

ABBは今回の展示会で、モータおよびインバータ分野の最新技術を紹介し、顧客のエネルギー効率向上・生産性向上・脱炭素化を支援するソリューションを提案する。

■主な展示製品

【IE5同期リラクタンスモータ SynRM】

磁石を使わず、ロータに巻線も持たないIE5クラスの高効率モータだ。SynRM技術によってIE6レベルの効率達成も可能であることを示す。エネルギー消費量の削減と運用コストの低減、メンテナンス性の向上を支援する。

【IE5インバータ一体型モータ LV Titanium（可変速モータVSM）】

モータとインバータを統合したシンプルなプラットフォームで、設置および試運転の簡素化を実現する。最大30％のエネルギー消費削減が可能で、設備全体の最適化を支援する。

【インバータ搭載アウターロータ同期ブラシレスECモータ ERH】

システム効率IES5を満たすECモータで、コンパクトな設計と軽量性により、空調設備向けファンシステムの高効率化・コンパクト化を実現する。

【低高調波インバータ／ポンプ向けソフトウェア搭載インバータ ACQ580-31】

高調波抑制機能やポンプ用途向け機能を備え、電力品質の向上とシステム最適化に貢献する。

ABBは140年以上の歴史を持つエレクトリフィケーションとオートメーションのグローバルテクノロジーリーダーで、スイス証券取引所（ABBN）およびナスダック・ストックホルム（ABB）に上場している。モータとドライブのグローバルリーダーのABBモーションは、世界100カ国で2万3000人以上の従業員を擁し、産業のエネルギー効率向上と脱炭素化を推進している。