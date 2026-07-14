車載DC-DCコンバータ試作ユニット、Vicorが出展へ…TECHNO-FRONTIER 2026

電源モジュールメーカーのバイコー（Vicor）は、7月15日（水）から17日（金）まで東京ビッグサイト 西1ホールで開催される「テクノフロンティア2026（TECHNO-FRONTIER 2026）」に出展する。小間番号は1-U13だ。

バイコーは48Vを中心とした高効率・高電力密度の電源ソリューションを強みとする米国企業だ。モジュールで構成する電源設計により、システムの小型化や設計の自由度向上、省スペース化を実現している。

展示ブースでは、最新のDC-DCコンバータをはじめ、HPC（高性能コンピューティング）、産業機器、ロボティクス、航空宇宙・防衛アプリケーションなど幅広い分野向けの電源ソリューションを紹介する。

とくに注目されるのが、国内車載部品メーカーとの共同開発による車載DC-DCコンバータ試作ユニット3種の展示だ。内訳は400V-800Vコンバータ、400V-12Vコンバータ、800V-48V/12Vコンバータで、電動車両の多様な電圧変換ニーズに対応する。

会期中は出展社セミナーを日替わりで開催する。

■ Day1（7月15日 14:30）

「バイコーの産業機器、搬送装置、協働ロボット向け高性能48V電源ソリューション」

講演者：バイコー株式会社 シニアアプリケーションエンジニア 西川浩二氏

産業機器や搬送装置、協働ロボット分野における48V電源アーキテクチャの活用をテーマに、物流システム、AGV（無人搬送車）、UAV（無人航空機）、搬送ロボット、仕分けロボット、非接触給電（レール給電）などの事例を交えて解説する。

■ Day2（7月16日 14:30）

「バイコーの次世代航空機向け高性能電源ソリューション」

講演者：バイコー株式会社 シニアアプリケーションエンジニア 西川浩二氏

航空宇宙・防衛分野向けに、270Vおよび28V対応電源ソリューションを紹介。商用航空機向け電源システム規格への対応や、VITA・SOSAなどのVPX標準化電源ユニットについても解説する。

■ Day3（7月17日 11:00）

「バイコーの高電圧-48V、48V-12V 車載・モビリティ向け高性能電源ソリューション」

講演者：バイコー株式会社 プリンシパルアプリケーションエンジニア 羽岡哲郎氏

48V高出力アクチュエータによる車両の高付加価値化と、国内車載部品メーカーとの共同開発による試作ユニット2種（400V-800Vコンバータ、400V-12Vコンバータ）の回路構成からメカニカル構造までを詳細に解説する。

バイコーは、革新的なトポロジ、制御システム、コンポーネント、パッケージ技術を組み合わせ、データセンター、オートメーション、ロボティクス、モビリティ、試験装置、航空宇宙・防衛分野の進化を支えるソリューションを提供している。また垂直統合型のChiP工場とOEMへのIPライセンス提供を通じ、サプライチェーンの安定性向上にも取り組んでいる。