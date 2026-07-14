ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱ミラージュのセダン『アトラージュ』に改良新型、新グリルで表情刷新…タイで発表

・アトラージュ改良新型がタイのファストオートショー2026で初公開され、スポーティなフロントグリルで外観を刷新した。

・エントリーモデルの「アクティブ」からADASカメラ（前方衝突警告・車線逸脱警告）を搭載し、ユーロ6排出ガス規制にも対応している。

・価格はアクティブが56万4000バーツ、スマートが61万9000バーツで、3色のボディカラーから選択できる。

三菱『アトラージュ』改良新型
  • 三菱『アトラージュ』改良新型
  • 三菱『アトラージュ』改良新型
  • 三菱『アトラージュ』改良新型
  • 三菱『アトラージュ』改良新型
  • 三菱『アトラージュ』改良新型
  • 三菱『アトラージュ』改良新型

三菱自動車は、タイで開催された「ファストオートショー・タイランド2026」において、小型セダン『アトラージュ』の改良新型を初公開した。

【画像】三菱『アトラージュ』改良新型

アトラージュは、小型ハッチバック『ミラージュ』のセダン版だ。日本向けのミラージュは2023年春に販売を終了したが、アトラージュは一部海外市場で継続販売されている。

三菱『アトラージュ』改良新型三菱『アトラージュ』改良新型

今回の刷新では、新設計のスポーティ・フロントグリルを採用。よりスポーティでモダンな外観に生まれ変わった。

安全性能の面では、エントリーグレードの「アクティブ」モデルからADASカメラを搭載。前方衝突警告（FCW）と車線逸脱警告（LDW）を標準装備し、より多くのユーザーが先進安全技術を利用できるようになった。

また、「アクティブ」および「スマート」の両モデルはユーロ6排出ガス規制に適合しており、環境性能も強化されている。

三菱『アトラージュ』改良新型三菱『アトラージュ』改良新型

走行性能は、1.2リットルMIVECガソリンエンジンとINVECS III CVT自動変速機の組み合わせにより、スムーズで軽快、かつ燃費に優れた走りを実現する。

三菱『アトラージュ』改良新型三菱『アトラージュ』改良新型

車内は快適装備と利便機能を充実させたほか、広いラゲッジスペースも確保。コンパクトセダンとして、コストパフォーマンス・燃費性能・安心感を一台に凝縮したモデルと位置づけられている。

ボディカラーはグラファイト・グレー、ジェット・ブラック・マイカ、ホワイト・ダイヤモンドの3色から選択できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱 ミラージュ

三菱自動車

セダン

コンパクトカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews