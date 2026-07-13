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セブン‐イレブン、テスラNACS対応「スーパーチャージャー」初導入…最大出力250kW

テスラ製EV用急速充電設備スーパーチャージャーを、セブン‐イレブンとして初導入。セブン‐イレブン川崎子母口東店で運用を開始
  • テスラ製EV用急速充電設備スーパーチャージャーを、セブン‐イレブンとして初導入。セブン‐イレブン川崎子母口東店で運用を開始

セブン‐イレブン・ジャパンは、テスラ製EV用急速充電設備「スーパーチャージャー」を、セブン‐イレブンとして初めて導入したと発表した。

7月11日から、セブン‐イレブン川崎子母口東店（神奈川県川崎市高津区）で運用を開始した。

同社は、テスラのNACS規格に対応した急速充電環境を店舗に設置し、利便性の向上を図る。最大出力は250kWで、約15～30分で実用上十分な充電回復が見込まれるとしている。日々の買い物ついでの充電に利用できるという。

今後は、駐車場スペースが広い店舗などを中心に設置を検討し、スーパーチャージャーの導入を順次進める。2026年度中に約10店への導入を予定する。

設置する充電器の概要は、テスラ スーパーチャージャー4基（4台分）。充電可能時間は24時間。利用料金は1分あたり37～200円（税込）で、充電出力によって異なる。料金は2026年7月11日時点の情報としている。

テスラのスーパーチャージャーは、世界で8万基を超える急速充電ネットワーク。日本国内では、2026年5月末時点で全国150箇所、744基を運営している。セブン‐イレブン・ジャパンは、テスラの技術と店舗網を組み合わせ、買い物の合間に充電できる環境づくりにつながるとしている。

同社は今後も、地域における環境価値の提供を進めていく。

《森脇稔》

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