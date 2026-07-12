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業界初のコーナーリングランプ搭載、200系『ハイエース』用「ジュエルヘッドランプULTRA」発売

ヴァレンティ「ジュエルヘッドランプULTRA」
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自動車用品メーカー・コラントが展開するアフターパーツブランド「Valenti（ヴァレンティ）」が、トヨタ『ハイエース』（TRH2##/GDH2## 2026年2月～）向けの新製品「200系ハイエース ジュエルLEDヘッドランプULTRA」を追加リリース。200系ハイエース用アフターパーツとして業界初となるコーナーリングランプ機能が搭載された注目モデルだ。

【画像】200系『ハイエース』用「ジュエルヘッドランプULTRA」

最大の特徴は、高輝度LEDを採用したコーナーリングランプ機能だ。夜間の交差点や暗い駐車場において、進行方向をしっかりと照射し、ドライバーの視界を確保する。付属のコーナーリングランプユニットを併用することで、ウインカー連動（指示器制御）に加え、ステアリング感応（舵角制御）、バックランプ連動（後退灯制御）の3つのモードが使用可能となっている。なお、舵角制御および後退灯制御の使用には、別途付属ユニットの取り付けと配線作業が必要となる。

ヴァレンティ「ジュエルヘッドランプULTRA」ヴァレンティ「ジュエルヘッドランプULTRA」

また、欧州高級車を彷彿とさせるオープニング＆エンディングアクション機能（OEA機能）も搭載されている。ドアのロック・アンロックに連動してヘッドランプがモーション点灯し、愛車へのアプローチを演出する。OEA機能の動作には常時電源およびイグニッション電源への接続が必要で、純正キーレス装着車でのみ使用可能となっている（社外セキュリティ装着車や社外ウインカー制御リレー装着車では正常に動作しない場合がある点に注意）。

その他のスペックとして、ロービーム＆ハイビームには3眼プロジェクター式LEDが採用されており、ハイビームは内側1灯の構成となっている。ポジション＆デイタイムランプにはLEDバーが採用されている。ウインカーはLED配線の接続変更により「流れる」「流れない」の設定変更が可能で、ウインカーポジション機能の設定変更にも対応している。

ヴァレンティ「ジュエルヘッドランプULTRA」ヴァレンティ「ジュエルヘッドランプULTRA」

光軸レベライザーおよびコーナーリングランプ舵角制御ユニットは製品に付属する。ハイフラッシュ制御抵抗もヘッドランプ本体に付属しており、Eマーク取得済みの保安基準適合製品として1年保証が付く。レンズカラーはクリア、インナーカラーはグロスブラックとなっている。

同社公式オンラインショップでの税込み価格は27万2800円。なお、1型～8型への適合情報はヴァレンティ公式ウェブサイトで確認できる。

《ヤマブキデザイン》

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