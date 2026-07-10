ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

VWジャパンが所属、EV充電「プレミアム チャージング アライアンス」がパワーエックス約50拠点を追加

・PCAは7月9日からパワーエックス直営EVサービス拠点を利用可能にする

・PCAは90-150kW級CHAdeMO急速充電器を統合し、全国368拠点383基まで拡大している

・料金はPCA月額会員65円/kWh、都度会員95円/kWhで、PCAアプリで決済まで完結する

急速充電器ネットワーク「プレミアム チャージング アライアンス」、パワーエックス社のEVチャージステーションが利用可能に
  • 急速充電器ネットワーク「プレミアム チャージング アライアンス」、パワーエックス社のEVチャージステーションが利用可能に

フォルクスワーゲンジャパンが属する日本の急速充電器ネットワーク「プレミアム チャージング アライアンス（Premium Charging Alliance：PCA）」は7月9日、パワーエックスが運営する直営EVサービスステーションの利用を開始した。

PCAは、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェのEVオーナー向けに、90-150kW級出力のCHAdeMO規格急速充電器を統合したプレミアム充電サービスだ。正規販売店を中心に全国360拠点以上のネットワークを展開しており、今回の連携でパワーエックスの全国約50拠点の充電ネットワークが新たに利用可能になる。

PCAの国内充電ネットワークは、2026年6月末時点で368拠点383基となっており、2022年10月のサービス開始から約3倍に成長している。対象拠点は今後も順次拡大する予定だ。

またPCAは、2026年4月1日からLEXUS Chargingとの相互利用も始めている。PCA利用者はレクサス充電ステーションでも充電でき、最新の利用可能拠点はPCAアプリで確認できる。

PCA加盟ブランドのEVオーナーは、既存のPCA専用アプリから追加手続きをせずにパワーエックスの充電器を利用できる。利用可能なステーションはアプリのマップに表示され、充電から決済、請求までをアプリ内で完結できる。

料金は、PCAの通常の支払と同様に請求される。パワーエックスの充電料金は、PCA月額会員が65円/kWh、都度会員が95円/kWhで、PCAの料金体系に従う従量課金制としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

VW フォルクスワーゲン（Volkswagen）

パワーエックス

EV充電

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews