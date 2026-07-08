アイシンの文字起こしアプリ「YYSystem」、AIスマートグラス「AiLENS V1」と連携…レンズ部にリアルタイムで文字化した会話内容を表示

アイシンは、SB C&S株式会社のAIスマートグラス「AiLENS V1（エーアイレンズ ヴイワン）」と、アイシンの文字起こしアプリ「YYSystem」との連携商品の販売を開始したと発表した。

「AiLENS V1」はThinkAR Japanが開発したAIスマートグラスで、SB C&Sが国内販売を担う。

「YYSystem」は、音声をリアルタイムで文字化し、会話内容の可視化・記録・共有を可能にするアプリケーションだ。これまで聴覚障がい者のコミュニケーション支援をはじめ、会議・商談・現場作業など幅広い場面で活用されてきた。

今回の連携により、「YYSystem」でリアルタイムに文字化した内容をスマートグラスのレンズ部に表示することが可能になる。スマートフォンを手に取りづらい場面でも、視線を外すことなく会話内容を確認できる新たなコミュニケーション環境を提供する。

本連携によって期待される主な価値は様々だ。

■視線を外さない自然なコミュニケーション

相手の表情を見ながら会話内容を確認でき、対話の質向上に貢献する。

■現場コミュニケーションの向上

現場作業中など手が離せない状況でも、リアルタイムで情報を把握できる。

■アクセシビリティの向上

聴覚障がい者をはじめ、多様な利用者の円滑な意思疎通を支援する。

■業務効率化への貢献

会議や商談の内容把握・確認をスムーズにし、コミュニケーションの質を向上させる。

アイシンは「YYSystem」を通じて、誰もが円滑にコミュニケーションできる社会の実現と、デジタル技術を活用した新たな価値創出に取り組んでいくとしている。