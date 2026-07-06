9.6kW普通充電器、国内メーカー初のJARI認証取得…日東工業がPit-2Gシリーズに追加

日東工業は、主力普通充電器「Pit-2G（ピット・ツー・ジー）」シリーズに、国内メーカー初となる9.6kW高出力タイプを追加したと発表した。

本製品は2026年6月、国内メーカーとして初めて9.6kW出力でのJARI（一般財団法人日本自動車研究所）の認証を取得。また、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金」の対象機種としても掲載された。

■国内最速級の充電性能と補助金活用で導入コストを大幅削減

従来の一般的なEVコンセント（3kW）と比較して約3倍以上のスピードで充電が可能で、1時間の充電で約67km分（電費を1kWhあたり7kmとして算出した理論値）の走行距離を回復できる。

商業施設やオフィス、ホテルなどでの滞在時間中に十分な電力を補給できるため、高額な急速充電器の導入を検討していた施設でも、高圧受電契約などの大きな初期費用・運用費用を避けながら、利用者が満足できる充電サービスの提供が可能になる。

JARI認証の取得により国の補助金が活用できるようになり、設置事業者の初期導入コストを大幅に抑えられる点も大きな特徴だ。

■将来の商用車普及やエネルギーマネジメントにも対応

現在、9.6kWの普通充電に対応しているのは欧州車やテスラ、ヒョンデなど一部の海外車両のみだが、今後はバッテリーの大型化に伴い、国内乗用車やトラック・タクシーなどの商用車でも対応車両が増える見込みだ。

出力制御の幅が1.2kWから9.6kWへ拡大したことで、施設の電力ピークカット（デマンド制御）や太陽光発電の余剰電力を活かした充電など、多様なエネルギーマネジメントとの連携も可能となっている。

主力機種「Pit-2G」と部品を共有化することでコスト競争力を高めており、国内開発・生産による安心感も両立している。