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ソラコム、IoTカンファレンス「SORACOM Discovery」を開催　7月7日

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ソラコムは7月7日、東京都港区の東京ミッドタウン（六本木）で、IoTカンファレンス「SORACOM Discovery 2026」を開催する。SORACOM Discoveryは、ソラコムが毎年開催するIoTカンファレンス。AIの進展を背景に、IoTの最新技術や導入事例、今後の活用動向を紹介する。

基調講演では、ソラコムがIoTの最新技術や新たな取り組みを発表するほか、ゲストスピーカーを招き、先進的なIoT活用事例を紹介する予定だ。

また、ソラコムの社員や業界の専門家、IoTを活用する企業が登壇するセッションも開催する。IoTのビジネス活用や最新動向、将来像などをテーマに講演が行なわれる。配信やアーカイブの予定はない。

会場では、30社以上が出展する展示ブースも設ける。ルーターや通信モジュール、GPS、カメラ、環境センサーなどのIoT機器のほか、AI画像解析、コネクテッドカー、スマートファクトリー、CO2削減、遠隔監視、機械学習などのソリューションを紹介する。

IoT（Internet of Things）は、センサーや機械、自動車などの機器をインターネットやクラウドに接続し、データの収集・分析・活用によって遠隔監視や自動制御、業務効率化などを実現する技術だ。自動車分野では、コネクテッドカーによる走行データの収集や、商用車の位置情報・燃費管理、工場設備の予兆保全などで活用が進んでいる。

ソラコムは、IoTに必要な通信、デバイス管理、クラウド連携を提供するIoTプラットフォーム「SORACOM」を展開している。

イベントは参加無料で、事前登録制。


《高木啓》

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