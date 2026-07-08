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ホンダ『UNI-ONE』、通信基盤でAR体験を進化…SORACOM Discovery 基調講演

ホンダ UNI-ONE：XRモビリティ体験中の様子
  • ホンダ UNI-ONE：XRモビリティ体験中の様子
  • ホンダ UNI-ONE（2025年9月）
  • ホンダ UNI-ONE（2025年9月）
  • ホンダ UNI-ONE（2025年9月）
  • VRゴーグル装着時の映像例：XRでハーフパイプを滑走するイメージ
  • VRゴーグル装着時の映像例：XRで大空を浮遊するイメージ
  • 本田技研工業 UNI-ONE事業責任者の中原大輔氏（SORACOM Discovery 2026）
  • ホンダ UNI-ONE を利用したコンテンツ（SORACOM Discovery 2026）

ソラコムは7月7日、東京・六本木の東京ミッドタウンで日本最大級のIoTカンファレンス「SORACOM Discovery」を開催した。基調講演では、本田技研工業 UNI-ONE事業責任者の中原大輔氏が登壇し、着座型パーソナルモビリティ『UNI-ONE』の活用事例と、その実現を支える通信基盤の重要性を紹介した。

講演では、「人とAIをつなぐIoTの今と未来 -『フィジカル』と『デジタル』が出会うその先へ」をテーマに、IoTが物理世界とデジタル空間を結ぶ役割を説明。機器や設備のデータをIoTで収集してAIへ蓄積し、その結果をリアルな現場へ反映することで、新たな価値を生み出す考え方を示した。

中原氏は、UNI-ONEについて「移動を単なる手段ではなく、人と人、人と空間、人とデジタルをつなぐ体験に変えるモビリティ」と位置付けた。

UNI-ONEは、ASIMOの研究で培ったロボティクス技術を活用した着座型パーソナルモビリティだ。利用者は座ったまま体重移動するだけで前後左右へ移動でき、両手を自由に使える。難しい操作は不要で、3歳の子どもから90歳の高齢者、足に障害のある人まで幅広い利用を想定したインクルーシブな設計としている。

ホンダはASIMOの約20年にわたる研究成果をもとにUNI-ONEを開発し、2025年5月から実証を開始したという。

本田技研工業 UNI-ONE事業責任者の中原大輔氏（SORACOM Discovery 2026）

《高木啓》

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