ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

サングラスダブルクリップ、マグネット式でサンバイザーに簡単装着…クラフトワークスが発売　

「サングラスダブルクリップ」
  • 「サングラスダブルクリップ」
  • 「サングラスダブルクリップ」
  • 「サングラスダブルクリップ」
  • 「サングラスダブルクリップ」
  • 「サングラスダブルクリップ」
  • 「サングラスダブルクリップ」
  • 「サングラスダブルクリップ」
  • 「サングラスダブルクリップ」

Fun Standard（RKB毎日ホールディングスグループ）が展開する自動車アクセサリブランド「クラフトワークス」は、「サングラスダブルクリップ」を発売した。

【画像】サングラスダブルクリップ

参考販売価格は1179円から（ECモールや時期により変動あり）だ。

■運転中でも取り出しやすいマグネット式

「サングラスダブルクリップ」「サングラスダブルクリップ」

本製品は、サンバイザーにクリップフックで挟むだけで取り付けが完了する設計だ。ホールド部には強力マグネットを採用しており、凸凹道でもサングラスやメガネが落ちにくい構造となっている。

視界を妨げにくいスマートなシルエットと、やさしく滑らかな手触りのPUレザー素材を組み合わせ、使い勝手とデザイン性を両立した。サングラスを傷つけにくい点も特長のひとつだ。

■ユーザーの声をもとに後継モデルを開発

「サングラスダブルクリップ」「サングラスダブルクリップ」

今回の製品は、現行モデルを使用したユーザーから寄せられた「もっと簡単に取り付けたい」「車内の雰囲気に合う質感がほしい」「よりスマートなデザインにしてほしい」といった意見を反映して開発された後継モデルだ。

カラーはベージュ・ブラック・グレーの3色を用意。サイズは12.5×7.3×3.8cm、重量は70gとなっている。素材はPUレザー、マグネット、その他。

■クラフトワークスについて

クラフトワークスは、Fun Standardが展開するカーグッズブランドだ。3Dマットやコンソールボックスなどの実用品から、ルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで幅広いアイテムを手がけている。同社はRKB毎日ホールディングスグループの一員で、福岡県大野城市に本社を置く。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

クラフトワークス

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews