サングラスダブルクリップ、マグネット式でサンバイザーに簡単装着…クラフトワークスが発売　

Fun Standard（RKB毎日ホールディングスグループ）が展開する自動車アクセサリブランド「クラフトワークス」は、「サングラスダブルクリップ」を発売した。

【画像】サングラスダブルクリップ

参考販売価格は1179円から（ECモールや時期により変動あり）だ。

■運転中でも取り出しやすいマグネット式

「サングラスダブルクリップ」

本製品は、サンバイザーにクリップフックで挟むだけで取り付けが完了する設計だ。ホールド部には強力マグネットを採用しており、凸凹道でもサングラスやメガネが落ちにくい構造となっている。

視界を妨げにくいスマートなシルエットと、やさしく滑らかな手触りのPUレザー素材を組み合わせ、使い勝手とデザイン性を両立した。サングラスを傷つけにくい点も特長のひとつだ。

■ユーザーの声をもとに後継モデルを開発

「サングラスダブルクリップ」

今回の製品は、現行モデルを使用したユーザーから寄せられた「もっと簡単に取り付けたい」「車内の雰囲気に合う質感がほしい」「よりスマートなデザインにしてほしい」といった意見を反映して開発された後継モデルだ。

カラーはベージュ・ブラック・グレーの3色を用意。サイズは12.5×7.3×3.8cm、重量は70gとなっている。素材はPUレザー、マグネット、その他。

■クラフトワークスについて

クラフトワークスは、Fun Standardが展開するカーグッズブランドだ。3Dマットやコンソールボックスなどの実用品から、ルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで幅広いアイテムを手がけている。同社はRKB毎日ホールディングスグループの一員で、福岡県大野城市に本社を置く。