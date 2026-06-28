スマホスタンドやコインケースを一体化、ホンダ『N-VAN』用「ダッシュボードトレイ」発売

クラフトワークスから、ホンダ『N-VAN』専用「ダッシュボードトレイ」の販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は3800円前後（時期・キャペーンなどにより変動）。

【画像】クラフトワークスのホンダ『N-VAN』専用「ダッシュボードトレイ」

同製品は、N-VAN車内でのスマートフォンの置き場所不足や小物の散乱といった悩みを解消するために開発された車種専用のダッシュボードトレイ。スマホスタンド、スマホホルダー、コインケース、カード収納（幅9.3cm×2か所）、フリースペースが一体化されたマルチ収納設計となっており、ナビ上に小物を一括集約できる。

取り付けは裏面の両面テープを剥がしてメーター上に置くだけで完了し、工具は不要。付属の滑り止めマットにより、走行中の振動による落下やズレも防止されている。また、フロントウィンドウ近くの過酷な環境に対応すべく、耐熱・耐久・防水性に優れたABS樹脂が採用されている。

クラフトワークス、ホンダ『N-VAN』専用「ダッシュボードトレイ」

スマホスタンド幅は23cm、本体サイズは縦22cm×横30cm×高さ11cm。カラーはブラック。本体素材はABS樹脂とシリコンゴム。

適合車種は、ホンダ・N-VAN（JJ1, JJ2 2018年7月～）の全グレード（『N-VAN e:』は不適合）。