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ダンロップ、ミニバイク向けチューブレスタイヤ「TT100」発売…オンラインストア限定

ダンロップのミニバイク向けチューブレスタイヤ「TT100」
  • ダンロップのミニバイク向けチューブレスタイヤ「TT100」

住友ゴム工業が展開するダンロップは、ダンロップタイヤ公式オンラインストアにおいて、ECサイト専売となるモーターサイクル用タイヤの販売を開始した。

今回販売されるのは「TT100」と呼ばれるタイヤだ。マン島TTレースなどで数々の栄光に輝いてきた伝統的なパターン「T100」を採用しており、ホイールカスタムに伴うチューブレス化に対応したモデルとなっている。

サイズは3.50-8 46J、前後共用のチューブレス構造で、標準リム幅は2.15inchだ。

ホイールカスタムへの対応はもちろん、ヴィンテージパターンを活かしたクラシカルなカスタム車両とも高い親和性を発揮するという。本製品はオンラインストアのみでの販売となる。

ダンロップは2026年よりコミュニケーションブランドをDUNLOPに統一した。「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を掲げ、ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」のもと、挑戦するすべての人々の可能性を広げる存在を目指すとしている。

公式オンラインストアにおけるモーターサイクル用商品の取り扱いは、今後も順次拡大していく方針だ。

《森脇稔》

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