スズキ、インドに次世代モビリティ導入へ…軽自動車並みの小型電動車両を専用レーンで自動運転

スズキは7月1日、インドで公共交通の整備に合わせて都市開発を手がけるトース社、およびスズキが出資・戦略協業を行うグライドウェイズと、インド グジャラート州・アーメダバード市内のターミナル駅を中心とした次世代モビリティの導入に向け、協議・検討を開始する旨の覚書を締結したと発表した。

対象となるのは、アーメダバード市サバルマティ地区で高速鉄道との接続が予定されるターミナル駅「サバルマティ・マルチモーダル・ハブ」の周辺エリアだ。駅周辺のアクセス性向上と地域再開発への貢献を目指し、グライドウェイズが手がける公共交通システム導入の可能性を探る。

グライドウェイズのシステムは、軽自動車並みの小型電動車両を専用レーンで効率的に自動運転させることで多人数の輸送を可能にする「PRT（Personal Rapid Transit＝個人用高速輸送システム）」だ。低コストでの導入が可能なうえ、渋滞緩和や環境負荷の低減にも貢献する。

街中での短距離移動需要が高いサバルマティ地区では、高速鉄道の接続により駅へのアクセス増加も見込まれており、PRTは最適な移動手段の一つになりうるとスズキは見ている。

スズキは今後も地域に寄り添ったインフラモビリティとしての役割を通じて、インドの中長期的な発展に貢献していく。