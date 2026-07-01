「エンブレムちっちゃすぎwww」マツダ版ハスラーの“顔”にSNS注目！『フレアクロスオーバー』がマイチェン

マツダは6月25日、軽乗用車『フレアクロスオーバー』を商品改良し発売。スズキ『ハスラー』のマツダ版（OEM車）にあたるモデルだが、そのデザインがSNSで注目を集めており、「可愛い感が増しましたね」「マツダのエンブレムちっちゃすぎだろwww」など、話題になっている。

【画像】マツダ フレアクロスオーバー 改良新型の内外装

今回の改良では、ベース車であるハスラーの改良にちなんだアップデートを実施。フロントデザインの刷新、ボディカラーの新設定、最新の先進安全技術の採用、快適装備の充実が主な内容となっている。

エクステリアデザインはグレードによって異なる。「XG／XS／XT」はフロントグリルをヘッドランプとつなげた逆台形の造形とし、バンパーの外板色の面積を拡大することで、より個性的で動きのあるデザインを表現した。「ZS／ZT」は大胆なブロック形状の専用フロントグリルを採用し、力強いデザインとしている。

マツダ フレアクロスオーバー XS 改良新型

ボディカラーには新たに「ウッドランドカーキメタリック」を追加した。彩度感のあるカーキでありながら、武骨さやタフさも感じられる色だ。

グレード別の設定色は、「XG」が全5色、「XS／XT」は2トーンルーフ仕様を含む全6色、「ZS／ZT」は2トーンルーフ仕様を含む全5色を設定する。

衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポート」の最新版を全車に標準装備した。単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせることで、従来の四輪車・歩行者に加え、自動二輪車・自転車も検知対象に追加。交差点内での出会い頭や右左折時の対向シーンなど、幅広い場面に対応する。

そのほか、フロントバンパーに4つの超音波センサーを内蔵した「パーキングセンサー（フロント）」を新設定。センサーが検知した障害物への衝突危険性が高まると自動でブレーキが作動する「低速前進時ブレーキサポート」も新たに設定した。

マツダ フレアクロスオーバー ZS 改良新型

アダプティブクルーズコントロール（ACC）には停止保持機能を追加し、2秒以上の停止に対応することで渋滞時の利便性を高めた。ACC利用時のレーンキープアシスト機能や、後方からの接近車両を検知する「ブラインドスポットモニター（BSM）」も追加している。

全車にオート格納ドアミラー＆LEDサイドターンランプと電動パーキングブレーキ＆ホールド機能を追加した。「XG」を除く全車には、全方位モニター＆スマートフォン連携ナビゲーションを標準装備。アップル「CarPlay」およびグーグル「Android Auto」に対応し、HDMI入力も備える。専用サイトへのアクセスで3年間の地図更新が無料となる。USBチャージャーはType-C×2に変更された（XG除く全車）。

価格は161万0400円から。

マツダ フレアクロスオーバー ZS 改良新型

X（旧Twitter）では、「可愛い感が増しましたね」「スッキリしていて良いかも」「本家よりかっこよくて草」「XGグレードに社外のディスプレイオーディオをつけたい」など、話題となっている。

また、「マツダのエンブレムちっちゃすぎだろwww」「MAZDAのバラ文字かと思ったらめっちゃ小さいマツダエンブレム笑」など、フロントマスクのデザイン、特に「ZS」グレードのエンブレムのサイズに注目が集まった。