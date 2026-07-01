スズキ『ワゴンR』次期型、発売は2027年前半か…販売推移から見えるフルモデルチェンジの方向性

スズキの軽ハイトワゴン『ワゴンR』次期型の発売時期が、当初予想されていた2026年9月から後ろ倒しとなり、2027年前半になる可能性が高まっている。

【画像】スズキ ワゴンR 次期型の予想CG

ワゴンRは1993年に初代が登場。それまでの軽自動車の常識を覆す高い全高と広い室内空間を実現し、「軽ハイトワゴン」という新たなカテゴリーを切り開いた。現行モデルは2017年に発売された6代目で、発売から8年以上が経過しており、フルモデルチェンジへの期待が高まっている。

歴代ワゴンRの累計販売台数は2025年6月時点で1000万台を突破した。日本だけでなくインドなど海外市場でも販売され、スズキを代表する世界戦略車へと成長している。

いっぽう、国内市場では軽スーパーハイトワゴンの人気が続く。スズキの主力も『スペーシア』へ移行しており、ワゴンRの販売は近年やや減少傾向にある。

国内販売台数は2023年が8万2213台、2024年が7万9718台、2025年が7万2274台と、緩やかな減少が続いている。市場ではホンダ『N-BOX』やスペーシアなど、後席の使い勝手や室内空間を重視したモデルが人気を集めている。

こうした状況を踏まえ、次期ワゴンRではスペーシアとの差別化が重要なテーマになるとみられる。ファミリー向けの軽スーパーハイトワゴンではなく、軽量ボディや優れた燃費性能、扱いやすいボディサイズを特徴とする軽ハイトワゴンとしての商品性をさらに高めるだろう。

スズキ ワゴンR 次期型の予想CG

デザインも大幅に刷新される見込み。一部情報では、薄型LEDデイタイムランニングライトを採用し、ヘッドライトをバンパー側に配置したフロントマスクになるとの見方もある。

装備面では、電動パーキングブレーキの採用が有力視されている。これにより全車速追従式アダプティブクルーズコントロールの機能向上が期待されるほか、最新世代の「スズキ セーフティ サポート」が採用される可能性もある。衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援など、安全性能の進化にも注目だ。

パワートレインは660cc直列3気筒エンジンをベースに、改良型マイルドハイブリッドを組み合わせる構成が有力。燃費性能はクラストップレベルをめざすとされ、軽ハイトワゴンとしての経済性をさらに高める方向だ。

軽ハイトワゴンのパイオニアであるワゴンRは、市場環境の変化によって主役の座を譲ったものの、扱いやすさや低燃費という魅力は現在も健在だ。次期型では電動化や安全性能の強化に加え、新たな価値を打ち出せるかが注目される。