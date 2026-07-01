ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日立ソリューションズ西日本、AI類似図面検索の最新版リリース…ものづくりワールド東京 2026にも出展

「Hi-PerBT 図面検索AI」の検索結果画面のイメージ
  • 「Hi-PerBT 図面検索AI」の検索結果画面のイメージ
  • 「Hi-PerBT 図面検索AI」の図面比較機能のイメージ

日立ソリューションズ西日本は、製造業向けのAI類似図面検索システム「Hi-PerBT 図面検索AI」の最新版を7月1日から提供開始する。

【画像全2枚】

同製品は7月1日～3日に東京ビッグサイトで開催される「ものづくりワールド東京」にも出展される。

最新版では、事前学習不要で形状検索に適した新たなAIエンジンを搭載した。また、Microsoft AzureのAIサービスを活用したAI-OCR技術との連携により、CAD特有のフォントや手書き文字など、従来は認識が難しかった文字情報の読み取り精度を向上させ、検索漏れを防止する。さらに、AIによる図面の自動補正機能を追加し、図面比較機能を強化した。

■背景

製造業では、製品の高度化・複雑化に加え、人材不足や熟練者の退職による技術継承が課題となっている。過去の設計資産を効率的に「検索・比較・再利用」することの重要性が高まる一方、「類似図面の検索に時間がかかる」「必要な図面を見つけられず、同じような図面を再設計してしまう」といった問題が多くの企業で生じている。

日立ソリューションズ西日本は2020年より「Hi-PerBT 図面検索AI」を提供し、図面データの利活用促進と業務改善を支援してきた。今回、検索機能と比較機能をさらに強化した最新版を開発した。

■最新版の主な特長

【1】類似形状検索とテキスト読み取り精度の向上

新AIエンジンにより、図面の軽微な形状差異を高精度で識別し、類似形状を正確に検索できる。AI-OCR技術との連携で手書き文字やCAD特有フォントにも対応し、目的の図面へ迅速かつ確実にアクセスできる。

【2】AI画像認識技術による自動補正で図面比較精度を向上

AI画像認識技術により、図面の傾きや位置・縮尺のズレを自動で検出・補正し、改訂前後の差異を正確に抽出する。レイアウト変更による誤検出を抑え、実際の変更箇所のみを高精度に可視化することで、設計変更時の確認工数削減と見落とし防止に貢献する。

【3】事前学習不要で導入期間を短縮

事前学習済みのAIエンジンを採用したことで、図面データごとの個別学習が不要となった。導入前の準備期間を従来比で約2～3週間短縮でき、学習用図面データの事前提供も不要になる。

【4】図面管理システムとの連携

図面管理システム「Hi-PerBT Advanced 図面管理」との連携により、登録済みの属性情報と組み合わせた複合的な検索が可能となり、必要な図面をより高精度かつ効率的に探し出せる。

日立ソリューションズ西日本は、製造業のDX推進を支援するため、「Hi-PerBT 図面検索AI」を含むPLMソリューションの機能強化を継続していく

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日立製作所、日立グループ

日本ものづくりワールド

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews