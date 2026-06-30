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シリコン3Dプリントヘッド、Prusa Researchが日本初公開へ…ものづくりワールド東京 2026

超高速産業用3Dプリンター「PRUSA PRO HT90」
  • 超高速産業用3Dプリンター「PRUSA PRO HT90」
  • 大型造形・高機能素材対応「Prusa CORE One L」
  • マルチツール対応 大型3Dプリンター「Original Prusa XL」
  • Prusa Bondtech INDX——次世代マルチマテリアル3Dプリントシステム

チェコ共和国の3Dプリンターメーカー、プルサリサーチ(Prusa Research)と名古屋工芸は、7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド東京」に共同出展する。

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■ 日本初公開：シリコン3Dプリントヘッド

最大の注目展示は、「オリジナル プルサ XL」専用のシリコン3Dプリントヘッドだ。

従来、FDM（熱溶解積層）方式での造形が難しいとされてきたシリコン素材を、特許取得済みの「リキッド フィラメント」技術で実現した。液状シリコンを充填した専用チューブをフィラメントと同様にセットし、専用ツールヘッド内で2液を混合・押し出すことで、積層と同時に硬化する仕組みだ。

オリジナル プルサ XLのマルチツール機構と組み合わせることで、硬質素材とシリコン素材を1回のプリントで統合造形できる。防水シール一体型部品や複合構造パーツなど、従来は複数工程を要していた製品の効率的な製造が可能になる。PLAやPETGのサポート材を活用することで複雑な形状にも対応する。

応用分野はヘルスケア、ロボティクス、製造業、試作開発、映画・特殊効果（SFX）など幅広い。

■ 次世代マルチマテリアルシステム「プルサ ボンドテック INDX」

プルサリサーチとボンドテックが共同開発した「プルサ ボンドテック INDX」は、「プルサ CORE One」向けの次世代マルチマテリアルシステムだ。最大8本の独立ツールに対応し、多色・多素材プリントを1ジョブで実現する。

ホットエンドを持たない薄型パッシブツールと誘導加熱による非接触加熱技術を採用しており、ノズルを数秒で加熱・冷却できる。糸引きや材料ロスを大幅に低減し、フィラメントの巻き戻しや切断が不要な高速ツールチェンジを実現する。フレキシブル素材から複合材料まで安定した押出性能を発揮する。

■ その他の展示製品

超高速産業用3Dプリンター「プルサ プロ HT90」は最高500度までの高温に対応し、PEEK、PEKK、PPS、PSU、PES、PEI（Ultem）といった超高温材料まで幅広く対応する。自動車・航空宇宙・医療など幅広い産業用途に活用できる。

「プルサ CORE One L」は300×300×330mmの大型造形エリアを備え、最大60度の加熱チャンバーとオプションの400度対応HTホットエンドにより、PLAからPEKK-CF、PPSUなどの高機能エンジニアリング素材まで対応する。

「オリジナル プルサ XL」は最大5つのツールを搭載し、造形サイズ360×360×360mmの大型機だ。水溶性サポート材や材料切れ時のオートチェンジ機能を備える。

■ 完全オフライン運用で知的財産を保護

プルサリサーチの全製品はチェコ・プラハで開発・生産されたEU製ハードウェアで、GDPR準拠・完全オフライン運用に対応する。防衛・航空宇宙・自動車分野における知的財産保護にも対応できるという。

次世代機への安価なアップグレードキットの提供により、長期的にサステナブルな投資が可能。B2B向けの専任サポートや保守契約、導入コンサルティングなども整備している。

《森脇稔》

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