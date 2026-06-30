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製造DXソリューションを一堂に、コアコンセプト・テクノロジーが出展へ…ものづくりワールド東京 2026

コアコンセプト・テクノロジーのブースイメージ
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コアコンセプト・テクノロジー(CCT）は、7月1日（水）から3日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド東京 製造業DX展」に出展する。

会場は東京ビッグサイト西展示棟4階 西3ホール、小間番号はW19-44。主催はRXジャパン合同会社で、開催時間は各日10:00～17:00となっている。

CCTのブースでは、MES（製造実行システム）・ERP（基幹業務システム）・PLM（製品ライフサイクル管理）をはじめとする製造業のDX推進・業務改革を支援するソリューションと導入事例を横断的に紹介する。

製造DXソリューション・導入事例としては、MES「Orizuru MES」（ヨコオへの導入事例）、PLM「Aras Innovator」（コマニーへの導入事例）、ERP「mcframe 7」「mcframe X」（AI駆動開発によるシステム統合）を取り上げる。

各業界の先進DX事例としては、ミスミ（meviy新規開発・内製化支援）、東レエンジニアリング（セールスフォース全社展開）、竹中工務店・八千代エンジニヤリング（建設DX）、清水建設・商船三井（ウイングアーク1st製品導入）などを紹介する。また、IT人材調達支援サービス「Ohgi」についても展示される。

さらに、Google Earthを立体的に操作できる体験型展示も用意されており、商談の合間にも気軽に立ち寄れる内容となっている。

《森脇稔》

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