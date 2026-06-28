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ロボティクスモビリティ『tatamo!』が試乗イベント　秋葉原で7月11日開催

・ICOMAが開発中のロボティクスモビリティ「tatamo!」の試乗イベントを2026年7月11日に秋葉原で無料開催

・tatamo!は特定小型原付区分で16歳以上免許不要、最高時速20km・1充電約30km走行可能

ロボティクスモビリティ「tatamo!」が秋葉原で試乗イベント開催　水冷ウェアChillerX Proとの同時体験も
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株式会社ICOMAが、開発中のロボティクスモビリティ「tatamo!」の試乗イベントを2026年7月11日（土）に東京・秋葉原で開催します。

【画像全7枚】

会場はJR高架下の「Akiba Robolabo Meetup」で、参加費は無料。Shiftallの水冷ウェア「ChillerX Pro（チラーエックス プロ）」との同時体験も用意します。

■ タタメルバイクを継承する折りたたみ特定小型原付、眼と表情がある「ロボティクス」

tatamo!は、ICOMAが販売する折りたたみバイク「タタメルバイク」で培った折りたたみ機構をベースにした小型電動モビリティ。

Luupなどと同様、一定の条件を満たせば運転免許不要で乗れる特定小型原付にあたります。

「折りたたみ電動バイク(特定小型原付)」ではなく「ロボティクスモビリティ」を名乗っている理由は、各種センサーとディスプレイによるインタラクション機能を備えること。

距離センサーやタッチセンサーを搭載しており、周囲の状況に応じて表情が変化したり、撫でると反応したりと、「まるで友人のようなインタラクション」と表現しています。

▲特定小型原付区分で16歳以上は免許不要

・車両区分：特定小型原付

・最高速度：時速20km

・航続距離：1回の充電で約30km

・充電方式：家庭用コンセント対応

・対象年齢：16歳以上（免許不要）

特定小型原付に分類されるため、16歳以上であれば運転免許なしで乗車できます。充電は家庭用コンセントに対応しており、自宅や旅行先での利用を想定した設計となっています。

tatamo! は発表以来「開発中コンセプト」扱いでまだ購入できませんが、最近は量産に向けた改良や協業を発表するなど、市販に向けた動きを加速しています。

▲水冷ウェア「ChillerX Pro」との同時体験も実施

イベントは7月11日開催。例年ならば梅雨明けの猛暑が始まるタイミングですが、当日は株式会社Shiftallのペルチェチラー水冷ウェア「ChillerX Pro」の体験コーナーも用意します。

ChillerX Proを装着した状態でtatamo!に試乗することも可能で、夏場の屋外走行を想定した組み合わせ体験ができます。


着るペルチェ水冷クーラーChillerX Pro試着レビュー　1.6倍冷える巨大ヒートシンクと吸排気ダクトでガンダム感、静音化は朗報 | テクノエッジ TechnoEdge
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シフトールが発表したウェアラブルクーラーのプロ仕様モデル「ChillerX Pro」、さっそく試着してきたファーストインプレッションをお伝えします。
https://www.techno-edge.net/article/2026/06/02/5137.html続きを読む »

■2026年7月11日、秋葉原で無料開催

・開催日：2026年7月11日（土）11時～17時

・受付場所：Akiba Robolabo Meetup（東京都千代田区神田練塀町13-1 SEEKBASE01棟 1-3区画）

・参加費：無料

・対象：16歳以上

ICOMA、開発中のロボティクスモビリティ「tatamo!」で秋葉原を走行できる試乗イベントを7月11日に開催

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