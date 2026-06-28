軽カーの“黄色いフチ”も隠せるおしゃれ「ナンバープレート枠」、新色続々！［特選カーアクセサリー名鑑］

小粒でもピリリと辛い使える「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当連載。今回は「ナンバープレート枠」の新作を3品、取り上げる。ナンバーがビシッと決まれば外装のイメージはぐっと引き締まる。

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なおナンバープレート枠は、特に「特別仕様ナンバープレート（図柄入りナンバープレート）」装着の軽カーにお薦めだ。というのも、自家用軽カーのナンバープレートは黄色だが、「特別仕様ナンバープレート」を選べば白色となる。

しかしフチのみ黄色のラインが残るので、これを嫌うドライバーは結構多い。そうであればナンバープレート枠の使用が吉と出る。これを使えばフチの黄色のラインを隠せるからだ。かくしてナンバープレート枠は、軽カーオーナーからの支持率も高い。そして全体的にもニーズがあり、新作がこの春にもいくつかニューリリースされている。

では、どのようなアイテムが登場しているのかを紹介していこう。まずはこちら、「EXEA（エクセア）」の新作『アクセントフレームセット CP（カッパー色）（EX-221）』（価格：オープン、実勢価格：2950円前後）から。当品は、カッパー色で仕上げられていることを最大の特長とするナンバープレート枠だ。

EXEA・アクセントフレームセット CP（カッパー色）（EX-221）

ちなみに最近は、ボディカラーや外装のアクセントカラーにカッパー色の採用が広がりつつある。そんな車種にはこれが向く。ナンバー枠とボディとの一体感が増し、ルックスが全体的にキリっと引き締まる。なおサイドパネルはピアノブラック仕上げ（艶黒）となっていて、一層の高級感アップも果たされている。普通車・軽自動車の両方で使用が可能だ。前後2枚セット。

次いでは、「SEIWA（セイワ）」の新作を2つお見せする。まずはこちら『GLOSSYナンバーフレームセットMB（K445）』（価格：オープン、実勢価格：2680円前後）から。当品はクロームメッキ仕様となったひと品。なので、より幅広い車種にて使用が可能だ。

SEIWA・GLOSSYナンバーフレームセットMB（K445）

細かな配慮も行き届いている。純正のボルトでそのまま取り付けられて、背面のステーを折ることで普通車の封印にも対応可能だ。ナンバープレートの固定ステーがある車種でも使える。なおナンバープレート枠は、障害物との接触などによるナンバープレートの曲がり、擦り傷の軽減にも役立つ。普通車・軽自動車兼用。2枚入り。

そしてもう1つのSEIWAの新作がこちら、『DRESSYナンバーフレームセットCB（K446）』（価格：オープン、実勢価格：1280円前後）。当品は一転、表面にリアルなカーボン調シボ加工が施されていることが強みだ。結果、スポーティかつスパルタンなエッセンスを外装に付与できる。

SEIWA・DRESSYナンバーフレームセットCB（K446）

なお当品も純正のボルトがそのまま使えて、背面のステーを折れば普通車の封印にも対応可能だ。ところでこちらは2枚セットだが、1枚入りの『DRESSYナンバーフレームCB（K447）』（価格：オープン、実勢価格：900円前後）も併売されている。1枚で良ければこちらを。

今回は以上だ。次回以降もひと工夫が盛り込まれた秀作「カーアクセサリー」を選りすぐって紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。