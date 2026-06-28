ダンロップ、モトクロス競技専用タイヤ「ジオマックスMX54」を7月1日発売

住友ゴム工業は、モトクロス競技専用タイヤ、ダンロップ「ジオマックスMX54」を7月1日から順次発売する。発売サイズはフロント6サイズ、リア11サイズで、価格はオープンだ。

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「ジオマックスMX54」は、初心者からエキスパートまで幅広いユーザーが長く走行を楽しめるミディアムハード路面用モトクロスタイヤだ。グリップと耐久性のバランスで定評のある従来品から走行性能を全体的に向上させつつ、適応路面を広げた。ハードな路面でも優れたグリップと耐久性を発揮する。

主な特徴として、パターン配列の変更による適応路面の拡大と走行性能の向上が挙げられる。ランド比を増やしてハード路面に対応しつつ、ブロック数を減らして隣り合うブロックとの間隔を広げた。これにより、ソフト路面でのグリップを確保し、幅広い路面でグリップを発揮する。

適応路面をワイドレンジ化。ハードな路面でも優れたグリップと耐久性を発揮

パターン配列変更によるワイドレンジ化と走行性能向上

また、新技術「PCBTアドバンスド」の採用により、グリップ性能と接地感が向上した。回転方向のエッジ量を増やすことで旋回中のグリップを高めるとともに、ブロック表面のしなり量を増やして接地感を向上させている。

なお、同社は2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一した。ブランドステートメント「テイキング・ユー・ビヨンド」を掲げ、すべての商品やサービスを通じて世界中の人々に新たな価値を提供していく。