オールタイムレンタカーのバリュートープがスタートアップイベント「IVS2026」に出展　7月1日

バリュートープは、同社が運営する24時間無人レンタカーサービス「オールタイムレンタカー」を、7月1日に京都市で開催される「IVS2026 Startup Market」に出展する。バリュートープが6月23日に発表した。

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出展日はIVS2026 Startup Marketの初日となる7月1日で、小間番号は「SB-4」。会場は京都市勧業館「みやこめっせ」だ。

オールタイムレンタカーは、スマートフォンアプリを利用し、予約から車両の開錠、返却までを非対面で完結できるカーシェア型LCCレンタカーサービス。都心の駅近エリアを中心に無人ステーションを展開しており、低価格と即時利用を特徴としている。会員数は3万5000人を超え、首都圏を中心に利用者基盤を拡大している。

今回の展示では、「AIとレンタカーを融合した、人手に頼らない次世代の車両運営モデル」をテーマに、投資家や事業会社、自治体、モビリティ関連企業などに向けて事業構想を紹介する。

具体的には、24時間無人運営を支えるオペレーション体制のほか、スマートフォンを車両の鍵として利用できるスマートロックシステム「バーチャルキー」の活用事例、都心駅近ステーションの展開実績、多拠点展開構想、AIを活用した運営・サポート・インバウンド対応の構想などを展示する。

バーチャルキーは、イードとジゴワッツが共同でビジネス開発を進めるシステムで、オールタイムレンタカーの無人運営を支える基盤技術の一つとなっている。

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンス。2026年は「Japan is Back」をテーマに、7月1日から3日まで京都市内で開催される。国内外のスタートアップや投資家、大企業、クリエイターなどが参加し、投資や事業提携、新規事業創出につながる交流の場として位置付けられている。