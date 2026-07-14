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西日本のレイズファン大集合！「RAYS FAN MEETING」初の西日本開催、10月3日に岡山国際サーキット

「RAYS FAN MEETING」が初の西日本開催へ、10月3日に岡山国際サーキット
  • 「RAYS FAN MEETING」が初の西日本開催へ、10月3日に岡山国際サーキット

レイズのホイールオーナー向けファンイベント「2026 RAYS FAN MEETING WEST」が、10月3日に岡山国際サーキットのCパドックで開催される。西日本での開催は初となる。

RAYS FAN MEETINGは、「My RAYSを自慢したい」「RAYSをもっと知りたい」というオーナーが愛車とともに集い、製品やブランドの世界観を体感するRAYS FAN CLUB会員向けイベント。これまで多くのユーザーから「西日本でも開催してほしい」との要望が寄せられており、今回の西日本初開催が決定した。当日はMOTORGAMES岡山と同時開催され、フォーミュラドリフトジャパンの競技も観戦できる。

イベントへの参加費は無料だが、会場への入場にはMOTORGAMES岡山の入場券および駐車券が必要となる。入場券は前売り3800円、当日5000円で、駐車券は1650円。前売り入場券は9月2日より発売予定。小学生以下は無料で、同乗者がいる場合は参加人数分の入場券が必要となる。チケットの購入方法などの詳細はFormula Drift Japan公式Webサイトで確認できる。

エントリーは特設サイトから受け付け、期間は7月22日から8月19日17時まで。先着順のため、募集台数に達した場合は期間内でも受付が終了する場合がある。参加条件は、RAYSブランドのホイールを装着した車両のオーナーであること、当日にそのホイールを装着した車両で来場できること、そしてRAYS FAN CLUBのメンバーであることの3点すべてを満たす必要がある。

《ヤマブキデザイン》

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