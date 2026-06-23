ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

東京都心：大手町・丸の内・有楽町に自動運転バス　6月23日運行開始

自動運転バス
  • 自動運転バス
  • 丸の内シャトルルート：東京駅前
  • 丸の内シャトルルート：日比谷通り
  • 丸の内シャトルルート

大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会は、東京都が推進する「自動運転サービスの導入推進に向けた走行環境整備に関するプロジェクト」に協力し、「丸の内シャトルルートにおける自動運転（レベル2）バス実証実験」を実施する。

【画像全4枚】

実証実験は6月23日から7月2日まで実施する。東京都心、大手町・丸の内・有楽町エリア（大丸有エリア）の無料循環バス「丸の内シャトル」と同様のルートで、自動運転バスを走行させる。丸の内シャトルルートで自動運転バスが運行されるのは初めてだ。

運行時間は平日が10時から16時50分頃まで、休日が11時から17時50分頃まで。時刻表は設けず、約40～50分間隔で周回運行する。乗車は各停留所から可能で、事前予約は不要。乗車料金は無料だ。

使用車両はBYD製小型電気バス「BYD J6」で、乗車定員は16人。車両は先進モビリティが提供し、日の丸自動車興業が運行を支援する。事業実施者は東京都都市整備局で、大丸有まちづくり協議会と千代田区が協力する。

丸の内シャトルルート丸の内シャトルルート

バスをはじめとする公共交通では、将来的な運転手不足への対応策として自動運転サービスへの期待が高まっている。今回の実証では、社会実装に向けた課題の検証や対策の検討を進めるとしている。

大丸有エリアでは、大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、大丸有エリアマネジメント協会、大丸有環境共生型まちづくり推進協会の3団体が連携してまちづくりを推進しており、今回の取り組みもその一環だ。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

バス

自動運転、高度運転支援（ADAS）

東京都（自治体）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews