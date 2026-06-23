ホーム 自動車 社会 政治 記事

首相公用車のトヨタ『センチュリー』6年ぶり更新、セダン型から「走る執務室」のSUVへ［新聞ウォッチ］

トヨタ センチュリー（SUV）参考画像
  • トヨタ センチュリー（SUV）参考画像
  • トヨタ センチュリー（SUV）参考画像

多忙を極める高市首相が移動で使用する公用車が、トヨタ自動車の最高級ブランド『センチュリー』のセダンタイプからスポーツ用多目的車（SUV）タイプに切り替わったという。

【画像全2枚】

きょうの読売や毎日が国会内で撮影されたSUVタイプの公用車の写真とともに取り上げている。

それによると、首相の公用車の買い替えは第2次安倍内閣が2020年にセダンタイプを購入して以来、約6年ぶり。首相の公用車が新しくなった理由について、木原稔官房長官は「従前から車両の状態などを勘案しつつ更新を行ってきている」と述べるとともに、導入費用などの詳細は「性能などが明らかになる恐れがあることから、セキュリティーの関係上答えは差し控えている」と話したという。

トヨタのセンチュリーは、1967年に初代モデルが誕生。50年以上にわたり国産の最高級セダンとして主に“公用車”に使用されているが、2023年9月にはSUVタイプの新モデルも追加された。SUVタイプの価格は、消費税込みで2700万円。車高が高くて乗り降りがしやすく、広い室内の後部座席は、フルフラットのリクライニング機能を備えるなど快適な乗り心地から「走る執務室」などとも呼ばれている。

2026年6月23日付

●円安一時161円90銭台、米利上げ観測や中東情勢、介入警戒高く （読売・2面）

●首相の公用車SUVに更新、トヨタ「センチュリー」 （読売・4面）

●新幹線500系来年1月引退へ、JR西「ドクターイエロー」も （朝日・25面）

●車業界脱レアアース加速、モーターなど中国規制に対抗 （産経・8面）

●日産社長報酬5.6億円、前任より4割増 （東京・4面）

●日産社外取の選任棄権、ルノー「独立性に懸念」（日経・17面）

●ホンダ、VW系と全固体電池研究 （日経・17面）

●自動車株が逆行安、トヨタ5日続落、AI株へ乗り換え （日経・21面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

トヨタ センチュリー

トヨタ自動車

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews