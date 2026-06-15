ホーム モーターサイクル 新型車 記事

日本初公開3モデルが登場、ドゥカティ100周年イベント「DUCATI DAY 2026」鈴鹿サーキットでファン熱狂

日本初公開の3モデルが登場したDUCATI DAY 2026
  • 日本初公開の3モデルが登場したDUCATI DAY 2026
  • 日本初公開の3モデルが登場したDUCATI DAY 2026
  • 日本初公開の3モデルが登場したDUCATI DAY 2026
  • DUCATI DAY 2026
  • DUCATI DAY 2026
  • DUCATI DAY 2026
  • DUCATI DAY 2026
  • DUCATI DAY 2026

ドゥカティ『デスモ 450 MX Factory』など3台の日本初公開モデルが披露されたブランド体験型イベント「DUCATI DAY 2026」が、6月6日に鈴鹿サーキット交通教育センター（三重県鈴鹿市）で開催され、753名が来場した。

【画像】DUCATI DAY 2026

ドゥカティジャパンが主催した本イベントは、ドゥカティ創業100周年という節目の年に合わせて企画されたもの。ドゥカティスタをはじめ、ファンや幅広いライディングコミュニティが一堂に会し、ブランドのヘリテージ、革新、そして未来を体感する1日限りの特別な機会となった。パレードには295台が参加し、Mini DRE（ドゥカティ・ライディング・エクスペリエンス）やテストライドは事前申込で満員となった。

本イベントの大きなハイライトとして、3モデルが日本初公開された。

日本初公開の3モデルが登場したDUCATI DAY 2026日本初公開の3モデルが登場したDUCATI DAY 2026

まず、『デスモ450 MX Factory』は、ドゥカティが新たに挑戦するモトクロスカテゴリーのモデル。デスモドロミック機構を核に、新たなオフロードパフォーマンスが提示されており、最高出力63.5hp、最大トルク5.46kgm、装備重量（燃料を除く）104kgのスペックを持つ。

次に、『モンスター+』の新型は、ドゥカティを象徴するスポーツネイキッドモデルの最新進化形。軽量かつ俊敏なハンドリングと高い実用性が備わっており、最高出力111hp、最大トルク9.3kgm、装備重量（燃料を除く）175kgとなっている。

そして『パニガーレ V4 R』は、MotoGPのDNAを受け継ぐスーパーバイクのフラッグシップモデル。サーキット性能を極限まで高めた仕様で、最高出力237hp、最大トルク12.1kgm、装備重量（燃料を除く）184kgが与えられている。

DUCATI DAY 2026DUCATI DAY 2026

スペシャルゲストとして、Team KAGAYAMAから加賀山就臣監督と水野涼選手が参加し、レース最前線の知見が紹介された。元世界GP王者の原田哲也氏も登壇。Team KAGAYAMAは第3戦オートポリス（5月30日～31日）のレース1・レース2でダブルウィンを獲得し、開幕5連勝を達成している。また、人気YouTuberのWoka Rider氏がドゥカティ・マルチストラーダ V4 Sで九州から鈴鹿まで自走し、その様子は後日YouTubeで公開される予定だ。

イベントでは、「クッチオーロ」から最新モデルまでを網羅したヒストリーモデル展示、スタントショー、ジムカーナ、モトクロスによるパフォーマンス、技術解説セッション「Ducati Tech Talk」、鈴鹿サーキットを舞台にしたドゥカティ・パレードランなど多彩なコンテンツが展開された。

DUCATI DAY 2026DUCATI DAY 2026

同イベントはフォルクスワーゲングループジャパン、アウディジャパン、アウトモビリ ランボルギーニ ジャパン、レッドアンドイエロー、ピレリジャパン、ブレンボジャパン、Gセンスの協力のもと開催された。

ドゥカティジャパンでは同イベントを、7月3日～5日にイタリア・ミサノで開催されるワールド・ドゥカティ・ウィークに向けた前哨戦としても位置づけている。

DUCATI DAY 2026DUCATI DAY 2026
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ドゥカティ（Ducati）

鈴鹿サーキット

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews