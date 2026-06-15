日産やスズキが導入、工場向けAIソリューション「Ollo Factory」紹介へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

AIソリューションを手がけるOlloは、愛知県で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展する。

会場はアイチ スカイ エキスポ（展示ホールE）で、展示日時は6月17日（木）11時50分～12時10分と、6月19日（木）13時50分～14時10分の2回。参加費は無料だ。

当日は、工場の作業改善を支援するAIソリューション「Ollo Factory」を紹介する。

「Ollo Factory」は、工場の作業映像をAIで解析し、非定常作業の標準化、サイクル作業の習熟・定着、作業ミスの防止を一気通貫で支援するシステムだ。

簡単な操作で高精度な分析が可能で、生産性向上・教育時間の短縮・品質改善を実現するとしている。

主な機能は3つある。1つ目は「あらゆる作業の自動解析」。定常・非定常を問わず作業動画をアップロードするだけで、正味作業やムダを分類し、手順書や問題点を自動で抽出する。作業の標準化やラインバランスの調整などに活用できる。

2つ目は「ベテランと新人の作業比較分析」。AIが1分でばらつきを可視化してレポート化し、新人教育や日々の作業改善に役立てられる。

3つ目は「リアルタイム異常検知」。作業ミスをAIが検知し、スマートフォンにアラートを送信する機能で、ミスの早期発見や振り返りに対応する。

Ollo Factoryはすでにスズキ、日産自動車、住友電装、GEヘルスケア・ジャパン、マレリなど大手企業を含む世界30カ国・5000現場以上で導入が進んでいる。

導入効果としては、サイクルタイムの約24%短縮、新製品立ち上げ期間の約3分の1短縮といった具体的な成果が報告されている。