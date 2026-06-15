ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

3DスキャナーやAI文書管理システム、富士テクニカルリサーチが展示へ…人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA　

MetraSCAN-R
  • MetraSCAN-R
  • HandySCAN3D|EVO
  • ポータブル隙間/段差測定器『GapGun』

富士テクニカルリサーチ（FTR）は、6月17日（水）から19日（金）にかけてアイチスカイエクスポで開催される「人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYA」に出展する。

【画像全3枚】

同社は今回の展示会で、高精度なポータブル3Dスキャナー『HandySCAN3D』および『MetraSCAN3D』を紹介する。

これらの製品は、自動車・輸送分野での部品メーカーの品質管理やシートのデザイン、重工業でのインペラタービン検査、製造分野での鋳造・鍛造の品質検査、航空機のタービンメンテナンスなど、幅広い用途に対応している。

また、ポータブルすき間・段差測定器『GAPGUN PRO2』も展示される。同製品は航空機の外部ボディパネルや複合パネル、自動車の部品組み付け時の検査や塗装車・非塗装車の最終アセンブリ検査などに活用できる。

光ファイバセンシングシステム『FBI-Gauge』は、ひずみ分布計測・温度分布計測・破損検出の3分野で活用可能だ。自動車エンジンルームの温度分布計測やホワイトボディのねじり剛性試験、複合材の剥離進展検出などへの適用事例が紹介される。

さらに、新たに登場したローカル対応文書管理AIシステム『Galaxy-Eye Episode』も展示される。ナレッジベース・検索システムの構築や文書作成支援、マニュアル検索、該非判定と証明書作成など、実業務への幅広い活用が想定されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

人とくるまのテクノロジー展 2026

人とくるまのテクノロジー展

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews