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アウディ正規ディーラー4店舗、千葉エリアで運営開始…グラーツ・オートモーティブ

Audi船橋
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グラーツ・オートモーティブ・ホールディングスは、アウディ ジャパンのアウディ正規販売ディーラーネットワークとして千葉県内で運営されていたAUD Carsの株式を取得し、4店舗の運営を開始した。

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対象となる店舗は「アウディ幕張」「アウディ千葉中央」「アウディ船橋」「アウディ アプルーブドオートモービル木更津」の4拠点だ。

「アウディ幕張」は国内最大級のショールームを誇り、新車・認定中古車の展示スペースとサービス工場を併設している。幕張ICに近く、国道14号線に面した好立地に位置する。

「アウディ千葉中央」は最新のCI（コーポレートアイデンティティ）を導入し、サービス工場も備える。国道16号や京葉道路方面からアクセスしやすい立地だ。

「アウディ船橋」は船橋市内初の拠点として2025年にオープンした店舗で、自動車ディーラーが集まる利便性の高いロケーションでアウディのブランド体験を提供している。

「アウディ アプルーブドオートモービル木更津」は30台以上の展示スペースに加え、専用カスタマーラウンジや納車スペースを備えた広々とした店舗で、上質な認定中古車を取り揃えている。

グラーツ・オートモーティブ・ホールディングスは、首都圏・関東東北エリアでラグジュアリー四輪の正規ディーラー、英国二輪ブランド「トライアンフ」の正規ディーラー、中古車販売店「グラーツ／グルック」を運営する持株会社だ。今回の4店舗運営開始により、千葉エリアでのアウディブランドの販売・サービス体制がさらに強化される。

《森脇稔》

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