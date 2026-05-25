計測・試験・シミュレーションを統合して開発支援、マックシステムズが出展へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

計測・試験ソリューションを手がけるマックシステムズは、5月27日（水）から29日（金）までの3日間、パシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展する。

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同社は、高精度ドライビングシミュレーター「SCANeRstudio（スキャナースタジオ）」を活用した統合開発ソリューションを紹介する。自動車業界ではADAS、自動運転、EV、SDVの進展により、制御開発や評価環境の高度化が求められているという。

展示では、ドライビングシミュレーター単体ではなく、実車計測・試験・解析・HIL／SIL環境を組み合わせた「一気通貫」の開発支援を打ち出す。具体的には、HIL／SIL環境との連携による制御評価、各種計測機器や試験装置との統合活用、外部解析ソフト（LabVIEW等）との連携、パートナー企業との協調による評価環境構築を掲げる。

さらに、実車評価や受託試験にも対応し、実車試験と仮想環境のギャップを低減して、開発効率と評価精度の両立を目指す。

モータースポーツ領域では、NASCARで活躍する古賀琢麻選手の知見を活用し、ドライバーの認知特性や操作時の違和感・安心感、制御特性と人間感覚の関係性といった「感性領域」の評価にも取り組むとしている。

同社は高精度ドライビングシミュレーターのデモルーム「DS room」も設置する。6DoFモーションシステムを備えたコックピット構成で、実際の評価環境に近い形でシミュレーションを体験できるとしており、古賀選手のフィードバックをもとに調整したという。

展示会名は「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」。主催は公益社団法人自動車技術会で、開催日時は2026年5月27日（水）から29日（金）10:00から17:00。会場はパシフィコ横浜 展示ホールで、小間番号は345だ。