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印マヒンドラのSUVの部品など、A2MAC1 Japanが出展へ…人とくるまのテクノロジー展2026

マヒンドラ XUV700
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A2MAC1 Japanは、5月27日から29日まで開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展する。

【画像】マヒンドラ XUV700

同社は会期中、グローバルの最新ベンチマーキングデータと分析事例をもとにした展示とセミナーを行う。

展示内容は、A2MAC1（同社プラットフォーム）のデモンストレーション、コストライブラリ、AI・中国トレンド分析、インドのマヒンドラのSUV『XUV700』の部品展示（シート、ヘッドランプ等）だ。ブース番号は111。

同社ブースでは、5月27日から29日まで全日共通で同一内容のプレゼンテーションを実施する。10:30からはインド自動車産業の現在と未来：急成長市場の技術トレンド、11:30からはCS Library（ハードコスティング）、

13:00からは北京モーターショー2026：EV競争の最前線と中国自動車産業の現在地、14:00からはインド自動車産業の現在と未来：急成長市場の技術トレンド、15:00からはSoftware Cost Value Engineering（プロダクトおよび事例の紹介）、16:00からは北京モーターショー2026：EV競争の最前線と中国自動車産業の現在地、だ。

会場はパシフィコ横浜で、展示ホール・ノース。開催時間は10:00から17:00だ。

《森脇稔》

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