ジウジアーロ×D1 Milano、世界限定500本の腕時計を発売…日本には10本限り

ビヨンクールが日本総輸入代理店を務めるイタリア・ミラノ発のウォッチブランド「D1 Milano（ディーワンミラノ）」が5月22日、「Giugiaro Design（ジウジアーロ・デザイン）」とのコラボレーションモデルを発売した。

【画像全6枚】

本作は世界限定500本で、日本国内では10本のみの展開となるスペシャルエディションだ。自動車デザインの思想を腕時計へ落とし込んだ「身に着けるインダストリアルデザイン」としている。

仕様はRef.：IDBJ01、価格は￥6万9300（税込）。ケースサイズは40mm、厚さは7mm。素材はステンレススチール／ブラックPVDで、ベゼルも同様にブラックPVD仕上げとする。ダイヤルはLight Gun、ガラスはサファイアガラスだ。

ムーブメントはMIYOTA GL22を搭載し、防水は5ATM。重量は85g。4時位置のリューズ設計や、ブラックPVD加工のミラネーゼメッシュブレスレットを採用し、装着感にも配慮したとしている。

発売店舗は、H°M’S” WatchStore 表参道、H°M’S” WatchStore 大阪、H°M’S” WatchStore 横浜ジョイナス店、H°M’S” WatchStore 公式オンラインストアなど。その他、D1 Milano取扱店舗でも販売する。