廃車をキャンバスに「らくがきカー」イベント、宮城・北海道で開催へ…5月17日と6月14日

中古車買取フランチャイズ「スマイルカーズ」をスマイルカンパニーは、廃車予定の自動車に子どもたちが自由に絵や言葉を描く体験企画「楽しく描いてみんなで作る『らくがきカー』」を、5月17日（日）に宮城県栗原市、6月14日（日）に北海道帯広市の2会場で開催する。

【画像】廃車をキャンバスに「らくがきカー」イベント

本企画は、役目を終えた廃車をキャンバスに見立て、子どもたちに非日常的な体験と創造の場を提供することを目的としている。「車に絵を描く」という普段は決してできない体験は、子どもだけでなく見守る大人にも特別なひとときをもたらすという。

宮城県会場は「第4回 子育て支援フリーマーケット」の一企画として実施される。開催日時は5月17日（日）10:00～15:00。開催場所は石橋病院 駐車場（宮城県栗原市若柳字川北堤下27）。主催は子育て支援フリーマーケット実行委員会。小雨決行で、キッチンカー多数出店予定だ。

北海道会場は「交通安全啓発祭 ～地域・家族みんなで安全運転～」の一企画として実施される。らくがきカーのほか、「はたらくくるま大集合」「子ども安全免許証発行（JAF協力）」「自転車シミュレーター」「交通安全クイズラリー」など多彩なブースが用意される。

開催日時は6月14日（日）10:00～15:00

。開催場所はおびひろ自動車学校 場内コース及び校舎内（北海道帯広市）。雨天中止となる。

スマイルカンパニーは3月14日、埼玉県日高市にて地域の少年サッカーチームの子ども約30名を対象に「らくがきカー」を開催。保護者からは「貴重な体験になった」「子どもの新しい一面が見られた」といった声が寄せられた。今回はその活動を東北・北海道へと拡大するものだ。

スマイルカンパニーは「スマイルカーズ」を全国100店舗以上展開。2025年9月には「埼玉を代表する企業100選」に選出されている。