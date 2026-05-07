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オンロードラジコンカーイベント「HOBBYWING CUP 2026」、つくばで5月31日開催

「HOBBYWING CUP オンロード」
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セキドは、RC用ESC／モーターブランド「HOBBYWING」を通じたオンロードRCイベント「HOBBYWING CUP 2026 オンロード」を、5月31日（日）に茨城県つくば市の「つくばラジコンパーク」で開催する。

【画像】「HOBBYWING CUP オンロード」

会場は屋内カーペットコースの「スピードグランプリコース」。初心者から上級者まで参加できる全5クラスを用意し、各クラス上位3名にトロフィーと賞品を贈呈する。モディファイクラスはTOP3がトロフィーのみとなる。

当日は抽選会やじゃんけん大会も実施し、レース以外の企画も用意する。ゲートオープンは9時00分で、終了予定は18時00分だ。

参加費は1クラス3190円（税込）、2クラス4190円（税込）。支払いはショップで前日から受け付ける。エントリー人数は80名、または延べエントリー数120名までで、5月25日（月）23時00分締切予定。ダブルエントリーは可能で、トリプルエントリーは不可とする。

主催はセキド、協賛はHOBBYWING／SAVOX／SUNPADOW。レギュレーションは各クラスごとに、RC SuperGT選手権公式レギュレーションや2026年度JMRCAレギュレーションなどに準じるとしている。

《森脇稔》

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