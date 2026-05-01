ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

TGR-Dが全面協力、NUTAHARAラリースクールが2026年の一般公募を開始…エントリーは5月7日まで

2024年開催時の様子（会場：陸別サーキット）
  • 2024年開催時の様子（会場：陸別サーキット）
  • 2024年開催時の様子（会場：十勝スピードウェイ）
  • 2024年開催時の様子（会場：十勝スピードウェイ）
  • 主宰：奴田原 文雄

TGR-D（トヨタガズーレーシングディベロップメント）は、2026 NUTAHARA ラリースクール（主宰：奴田原 文雄氏）が2026年の一般公募を開始したと発表した。

【画像全4枚】

TGR-Dは、同ラリースクールの企画運営に全面協力し、若手ラリーストの発掘・育成を行う。

今年は25歳以下の選手を対象に、一般公募者による実技セレクションを富士スピードウェイ（静岡県）で実施する。ドライバー、コ・ドライバーはいずれも不問で、モータースポーツ参戦未経験者も参加できる。ただし自動車の運転に支障がないことが条件となる。開催場所はクローズドコースのため、自動車運転免許証の所有は不問とする。

年齢条件は、ドライバーが満22歳以下、コ・ドライバーが満25歳以下。未成年者および学生は保護者の同意が必要だ。

参加費用は無料だが、実技セレクションおよび合格者トレーニングの移動費は参加者負担となる。合格者トレーニング（北海道）では、現地での宿泊と食費（朝・昼・夕食）をスクールが負担する。

スケジュールは、実技セレクションが2026年6月13日（土）および14日（日）のいずれかの日程で、会場は富士スピードウェイ。合格者トレーニングは2026年9月19日（土）から22日（火・祝日）までの4日間で、会場は陸別サーキット（北海道）となる。

エントリー締切は2026年5月7日（木）17:00まで。エントリー可否通知は2026年5月第4週頃の発表予定で、個別連絡とする。詳細はNUTAHARALLYSCHOOL webサイトの応募要項内URLで確認するよう案内している。

TGR-Dは、同スクールが2016年に開講されて以降、立ち上げ時から密接に参画してきた。近年は国内外で活躍するラリーストを多数輩出してきたとしており、世界のラリーで活躍したい熱意ある若者の挑戦を呼びかけている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ GR

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES