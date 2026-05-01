TGR-Dが全面協力、NUTAHARAラリースクールが2026年の一般公募を開始…エントリーは5月7日まで

TGR-D（トヨタガズーレーシングディベロップメント）は、2026 NUTAHARA ラリースクール（主宰：奴田原 文雄氏）が2026年の一般公募を開始したと発表した。

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TGR-Dは、同ラリースクールの企画運営に全面協力し、若手ラリーストの発掘・育成を行う。

今年は25歳以下の選手を対象に、一般公募者による実技セレクションを富士スピードウェイ（静岡県）で実施する。ドライバー、コ・ドライバーはいずれも不問で、モータースポーツ参戦未経験者も参加できる。ただし自動車の運転に支障がないことが条件となる。開催場所はクローズドコースのため、自動車運転免許証の所有は不問とする。

年齢条件は、ドライバーが満22歳以下、コ・ドライバーが満25歳以下。未成年者および学生は保護者の同意が必要だ。

参加費用は無料だが、実技セレクションおよび合格者トレーニングの移動費は参加者負担となる。合格者トレーニング（北海道）では、現地での宿泊と食費（朝・昼・夕食）をスクールが負担する。

スケジュールは、実技セレクションが2026年6月13日（土）および14日（日）のいずれかの日程で、会場は富士スピードウェイ。合格者トレーニングは2026年9月19日（土）から22日（火・祝日）までの4日間で、会場は陸別サーキット（北海道）となる。

エントリー締切は2026年5月7日（木）17:00まで。エントリー可否通知は2026年5月第4週頃の発表予定で、個別連絡とする。詳細はNUTAHARALLYSCHOOL webサイトの応募要項内URLで確認するよう案内している。

TGR-Dは、同スクールが2016年に開講されて以降、立ち上げ時から密接に参画してきた。近年は国内外で活躍するラリーストを多数輩出してきたとしており、世界のラリーで活躍したい熱意ある若者の挑戦を呼びかけている。