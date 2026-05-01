純国産フォーミュラカー『MEF』がふるさと納税返礼品に、栃木・鹿沼市が受付開始…寄附額は3142万9000円

栃木県鹿沼市は5月1日、ふるさと納税の返礼品として、株式会社イケヤフォーミュラ（本社：栃木県鹿沼市）が製造する純国産入門フォーミュラカー『MEF』の寄附受付を開始した。

【画像】純国産入門フォーミュラカー『MEF』

次世代モータースポーツ文化の発展を応援する新たな取り組みとして注目される。

寄附額は3142万9000円（送料無料）。ただし、沖縄・離島への配送は不可となっている。

イケヤフォーミュラは、昭和43年の創業以来、金属加工技術を基盤に自動車関連製品の開発・製造を展開し、「操る楽しさ」というクルマの本質を追求してきた。

モータースポーツを始めとする様々なフィールドでの実践と自社一貫の機動力を活用し、情熱と技術で「あったらいいな」を夢で終わらせないものづくりに挑戦し続けている。

純国産入門フォーミュラカー『MEF』

純国産入門フォーミュラカー 『MEF』は、イケヤフォーミュラが約4年をかけ、エンジンや車体を含むすべてのパーツを自社開発した本格仕様の入門向けフォーミュラカーだ。

純国産にこだわりコストを抑えながら、軽量ボディと高い安全性、操縦安定性を実現。若いレーサーや入門者でも、モータースポーツの魅力をダイレクトに味わえるという。

申し込みは、楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、ANAのふるさと納税、JALふるさと納税、auPAYふるさと納税など、多数のふるさと納税専用サイトから受け付ける。

鹿沼市は栃木県央西部に位置し、豊かな森林資源や清流、歴史に育まれた文化・産業を持つまちだ。

今回の取り組みを通じて、地域産業の魅力発信と次世代モータースポーツ文化の発展を目指すとしている。

寄附金の使い道は、地域産業の充実や教育環境の整備、福祉・環境施策、子育て支援などに充てられる。