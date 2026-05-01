アルプスアルパインのドラレコ搭載デジタルミラー「DVR-DM1246A」、Red Dot Design Award 2026受賞

アルプスアルパインのドライブレコーダー搭載デジタルミラー「DVR-DM1246Aシリーズ」が、世界三大デザイン賞の一つである「Red Dot Design Award 2026」を受賞した。

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アルプスアルパインと、グループ会社のアルパインマーケティングが企画・販売する製品だ。

受賞はプロダクトデザイン部門。レッドドット・デザインアワードはドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンターが主催し、1955年から毎年開催されている国際的なデザイン賞だ。

DVR-DM1246Aシリーズは、自動車の後方視界に関する国際基準「UN-R46」に対応する。車種専用の取付けアームでスマートに装着できる。

デザインコンセプトは「スリム＆インテリジェンス」。曲線美を意識した背面形状や、重さを感じさせない逆台形のフォルムを採用した。さらに、ブルーの「インテリジェントクリスタルキー」は、ドライブレコーダーの動作状態を青（常時録画）、緑（録画オフ）、赤（衝撃録画）で通知し、駐車録画時には赤色で点滅して周囲に知らせる。

ミラー画面は操作性と視認性を考慮した設計。前後2カメラで録画し、12型／10型の画面サイズと、車内用／車外用のリアカメラを組み合わせた4モデルを展開する。