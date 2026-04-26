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日差しが眩しい季節が到来！ サングラスはどう置く？ 注目ホルダー［特選カーアクセサリー名鑑］

EXEA・レザーサングラスホルダー（EC-261）
  • EXEA・レザーサングラスホルダー（EC-261）
  • EXEA・レザーサングラスホルダー CP（カッパー色）（EC-257）
  • EXEA・レザーサングラスホルダー CP（カッパー色）（EC-257）
  • EXEA・レザーサングラスホルダー（EC-261）
  • SEIWA・レザー調ツインサングラスクリップ（WA182）
  • SEIWA・レザー調ツインサングラスクリップ（WA182）
  • SEIWA・スマートサングラスケース（WA127）
  • SEIWA・スマートサングラスケース（WA127）

使い勝手が磨かれた秀作「カーアクセサリー」を厳選して紹介している当コーナー。今回は、太陽が眩しい季節を迎えたこのタイミングで、サングラスホルダーの注目株を新製品を中心に4つピックアップする。使わないときの置き場に悩んでいたのなら、要チェック♪

【画像全8枚】

まずは「EXEA（エクセア）」の新作『レザーサングラスホルダー CP（カッパー色）（EC-257）』（価格：オープン、実勢価格：1520円前後）からお見せしよう。当品は、車両に備わっているサンバイザーに装着して使うサングラスホルダーだ。サングラスを固定する部分はスプリング式となっていて着脱を簡単に行える。

EXEA・レザーサングラスホルダー CP（カッパー色）（EC-257）EXEA・レザーサングラスホルダー CP（カッパー色）（EC-257）

で、当品の最大の特長は、質感が高いこと。：シンセティックレザーをリアルステッチにて仕上げてあり、さらにはカッパーメッキもあしらわれていて高級感が満点。最近のカッパーアクセントが採用されたインテリアに特にマッチする。サンバイザーをキズ付けないようにクリップ部分にもレザーが使われていることも、嬉しいポイントだ。

もう1つEXEAの新作をお見せしよう。それはこちら『レザーサングラスホルダー（EC-261）』（価格：オープン、実勢価格：970円前後）だ。当品もサンバイザーに装着して使用するサングラスホルダーだ。で、こちらも本革調の生地＋リアルステッチにてシックに仕上げられている。ただしメッキはあしらわれていないので、よりシンプルな佇まい。主張が控えめなのでその分、インテリアと自然になじむ。

EXEA・レザーサングラスホルダー（EC-261）EXEA・レザーサングラスホルダー（EC-261）

なお、サングラスをとめる部分はマグネット式で、こちらも着脱を容易に行える。またその部分にも柔らかな素材が使われていて、サングラスをキズ付けにくい。

続いては「SEIWA（セイワ）」の新作、『レザー調ツインサングラスクリップ（WA182）』（価格：オープン、実勢価格：1680円前後）をフィーチャーする。当品も車両のサンバイザーに装着するサングラスクリップなのだが、こちらは2個を同時に収納できることがストロングポイントだ。眩しさの程度によりサングラスを使い分けているのならこちらが向く。

SEIWA・レザー調ツインサングラスクリップ（WA182）SEIWA・レザー調ツインサングラスクリップ（WA182）

なお、2個を装着できるとはいえ全体が薄型デザインとなっているので、サンバイザーに取り付けたときの圧迫感は希薄だ。そしてレザー調の生地が使われていて高級感も高い。またブラック塗装にてシックに仕上げられているクリップ部分は金属製で、しっかり感も十二分。

最後にもう1つSEIWAの『スマートサングラスケース（WA127）』（価格：オープン、実勢価格：1980円前後）を紹介しよう。当品はその他の3つとは異なるフルカバータイプのサングラスホルダーだ。サングラスを保護したいという気持ちが強い向きにはこちらが候補となってくる。

SEIWA・スマートサングラスケース（WA127）SEIWA・スマートサングラスケース（WA127）

なお当品もサンバイザーに取り付けて使用する。フタはマグネットボタン仕様なので、開閉をイージーに行える。そしてフタを開けた後にはケースなので出し入れもしやすい。レザー調の生地にて仕上げられていてルックスも良好。本体内部にはレンズをキズ付けないように起毛生地を使用済みだ。

今回は以上だ。次回以降も気の利いたカーアクセサリーを選りすぐって紹介していく。乞うご期待（記事中の価格はすべて税込。実勢価格は編集部調べ）。


星光産業 EXEA 車内用品 レザーサングラスホルダー CP EC-257 カッパー
￥1,342
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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楽天市場

星光産業 EXEA 車内用品 サングラスホルダー EC-261 レザー調
￥886
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セイワ(SEIWA) 車内収納 ツインサングラスクリップ WA182 サンバイザー取付 スプリング機能 本革調 チケット収納 カー用品
￥1,575
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セイワ(SEIWA) 車内用品 サングラスホルダー スマート サングラスケース WA127 メガネケース タテ型 サンバイザー取り付け 保護 収納 傷とホコリが付きにくい レザー調 ブラック マグネットボタン
￥1,495
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《太田祥三》

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