バーガーキング、4月24日からフードトラックで全国巡回…宮崎・佐賀・山口に初上陸へ

ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングのフードトラックが全国各地をめぐるイベント「KING ON TOUR 2026」を実施すると発表した。

第1弾として、宮崎県宮崎市・佐賀県佐賀市・山口県山口市への初上陸が決定している。

バーガーキングは全国から新規出店の要望を多数受けている。2019年5月末時点で77店舗だった国内店舗数は、約7年間で273店舗増加し、2026年4月14日時点で合計350店舗と約4.5倍に拡大した。しかし、出店要望への対応が追いついていない状況が続いている。

そこで同社は、まだ店舗がないエリアの人々にも直火焼きの100%ビーフパティの味を届けるため、フードトラックでの全国巡回を決定した。なお山口県については、昨年フードトラックで下関市に出店しているが、今回は山口市への初上陸となる。

フードトラックで提供するメニューは、定番の「ワッパーチーズ」と、フードトラック限定の「スパイシーBBQワッパー」の2種類だ。「スパイシーBBQワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティに「ブルズアイBBQソース」と唐辛子・ニンニク・豆板醤を使った「特製旨辛スパイシーソース」のダブルソースで仕上げた限定メニューとなっている。セットのドリンクはコカ・コーラまたはコカ・コーラゼロから選べる。

いずれかのセットを購入すると、出店地の地名入り「バーガーキング KING ON TOUR限定ステッカー」が1枚もらえる。販売数は1日300～400セット限定で、売り切れ次第終了となる。1会計あたり3セットまでの購入制限もある。

宮崎県宮崎市の場所は、イオンモール宮崎 ヒナタテラス（宮崎県宮崎市新別府町江口862-1）。日時は4月24日（金）～4月26日（日）。11:00～14:00 / 15:30～18:30だ。

佐賀県佐賀市の場所は、イオンモール佐賀大和（佐賀県佐賀市大和町大字尼寺3535）。日時は5月15日（金）～5月17日（日）。11:00～14:00 / 15:30～18:30だ。

山口県山口市の場所は、維新大晃アリーナ（山口県山口市維新公園4-1-1）。日時は6月5日（金）～6月7日（日）で、11:00～14:00 / 15:30～18:30だ。

山口市での出店は、バーガーキングが協賛する「PJFピックルボール ジャパン オープン in 山口」と連動している。ピックルボールはテニス・バドミントン・卓球の要素を融合したラケットスポーツで、アメリカを中心に人気が急拡大している。日本でも2023年に3000人だった競技人口が2025年3月時点で4万5000人以上に増加しており、バーガーキングは一般財団法人ピックルボール日本連盟（PJF）とのスポンサー契約を継続して普及を支援している。

第2弾となる7月以降の出店先については現在検討中で、発表は2026年6月頃を予定している。