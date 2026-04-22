宇都宮BMW、移転オープン…「リテール・ネクスト」採用の国内70店舗目に

ビー・エム・ダブリューのBMW正規ディーラー、モトーレンBEINGは、「宇都宮BMW／BMWプレミアム・セレクション宇都宮」を移転し、4月18日（土）より営業を開始した。

【画像】「宇都宮BMW/BMW Premium Selection宇都宮」

新店舗は、BMWが推進する新しい販売コンセプト「リテール・ネクスト」を採用している。

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売コンセプトだ。持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としており、デジタルツールを活用して車両の検索や機能・特徴の確認だけでなく、顧客一人ひとりのニーズに合わせたショールーム体験をサポートする。

宇都宮BMWは、新車に加え中古車およびサービスにも対応する複合拠点となる。店舗は栃木県中心部に位置し、国道4号バイパスに近く、多くの商業施設やカーディーラーが集まるエリアにある。

今回のオープンにより、リテール・ネクストのコンセプトを取り入れた店舗は国内70店舗目となる。BMWグループは2028年末までに、すべての店舗をリテール・ネクストのコンセプトに対応した店舗へ改装することを目指している。

モトーレンBEING「宇都宮BMW／BMWプレミアム・セレクション宇都宮」の所在地は、栃木県宇都宮市インターパーク4-1-11。営業時間は10:00～18:00。定休日は火曜日、第1・第3月曜日だ。