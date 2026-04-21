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「短期カーリースカルモくん」開始、2年契約で中途解約金なし…ナイル

中途解約できるカーリースサービス「短期カーリースカルモくん」
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ナイルは、個人向けカーリースサービス「短期カーリースカルモくん」を4月21日から開始すると発表した。

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同サービスは2年契約で、契約期間12カ月以降であれば中途解約金がかからず解約できる。ただし、12カ月分の支払いが完了している場合に限る。

提供背景として、物価高を受けて新車・中古車の価格が上昇し、車の購入ハードルが高まっていることを挙げた。これまでカーリースの選択肢は、3年以上の長期リースか、数カ月単位のマンスリーレンタカーが中心で、中間の短期プランが不足していたという。

同社は、鈴与レンタカーと提携し、中古車在庫を多く保有する同社の強みを活用することで、短期契約でも月額料金を抑えられる仕組みを構築した。

サービスでは、契約開始から1年経過後は解約も可能で、ライフスタイルの変化に応じて柔軟に選べるとしている。取り扱い車種は『N-BOX』、『ノート』、『アクア』などの国産人気車種をラインナップする。

また、長期利用向けの「カーリースカルモくん」と同等のサポートを用意し、保証範囲内の修理費は不要とするほか、365日24時間のレッカー移動サービスとコールセンターを提供する。

「短期カーリースカルモくん」は、月額1万円台からの新車・中古車リースをうたうサブスクリプションで、契約期間は1～11年で選択できる既存サービス「カーリースカルモくん」も含め、2018年から提供しており、累計申込者数は35万人を突破している。

《森脇稔》

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