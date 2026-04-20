サブスク洗車『スプラッシュンゴー』、群馬に藤岡大塚店が4月25日プレオープン

Splash Brothersは、サブスク洗車『スプラッシュンゴー藤岡大塚店』を4月25日（土）に群馬県藤岡市でプレオープンする。

プレオープン期間は4月25日から5月末まで。期間中は来店者全員に無料洗車パスを即日配布し、手続きは不要とする。2回目以降はパス提示だけで、5月末まで何度でも無料で利用できる。仕上げにはミネラル分を除去した純水を使用する。

無料パスで使えるのは、プレミアムスタンダード（高圧洗浄＋ワックス仕上げ）とコーティングプラス（高圧洗浄＋コーティング保護剤）。いずれも通常月額から無料になる。利用は1日1回までだ。

また、無料パスは受付で300円または500円を支払うことで上位コースへアップグレードできる。支払いは最初の一度だけで、以降5月末まで追加料金なしで何度でも利用できる。上位コースは泡量15倍をうたう。

さらに、プレオープン期間中にサブスク会員へ事前登録すると、6月の月額料金が39円～でスタートできる。最低継続期間の縛りはなく、7月以降は通常料金に切り替わる。全国のスプラッシュンゴー全店で同じコースを1日1回・何度でも利用できるとしている。

同社は会員数が1万5000人を突破したとしており、西毛エリアの新拠点として藤岡大塚店の出店を決めた。敷地面積は約820坪で、拭き上げスペースは18台分を確保する。プレオープン期間中は混雑が見込まれ、入場制限や待ち時間が発生する場合がある、としている。