春日和の下、往年の名車154台がエントリー…20世紀ミーティング2026春季クラシックカー＆バイクの集い

新潟県三条市のミズベリング三条（三条市水防学習館）駐車場で4月12日、「20世紀ミーティング2026春季クラシックカー＆バイクの集い」が開催され、昭和から平成までに生産された名車や旧車が集まった。

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懐かしのクルマやバイクなどを収蔵した昭和レトロ体験スポット「KYOWAクラシックカー＆ライフステーション」と愛好者から成る実行委員会の主催。2021年から春と秋の年2回開かれており、今回で11回目の開催となった。

今回は昭和30年代から平成20年頃までに製造された内外のクルマ128台とバイク26台の計154台がエントリーした。

回を経るごとに外国車の参加も増加傾向に。異様な長さで人目を引いていたのはGM『キャデラック・ブロアム』リムジン（1990年）。9人乗りで、全長は何と7メートル半！ もとは結婚式場で使われていた個体ということで納得したが、「コンビニなど普段乗りに使ってます」とのオーナーに2度びっくり。ドライブスルーやガソリンスタンドなど気を遣う場所はあるものの「バックカメラなどが無くても長年乗れば慣れます」とにこやかに応えてくれた。

ほかにも、レーシングエンジンの名門がチューニングを施したメルセデス・ベンツ『190E』2.3-16コスワース（1990年）や、イギリスを代表するライトウェイトスポーツカー、オースチン・ヒーレー『スプライト』MkII（1963年）、ドイツのチューニングメーカーが仕上げたジャガー『アーデンダブルシックス』AJ4（1992年）、英国のバックヤード・ビルダーが手掛けたTVR『タスカンスピード6』（2004年）など、レアなクルマが並んだ。

もちろん、懐かしくも希少な国産車も数多く参加した。静岡から片道400キロ、夫婦交代で運転してきたというトヨタ『スポーツ800』（1966年）はフルノーマルに近いピカピカ状態で、「やっぱりマニュアルは楽しいです！」と奥様。三菱『レグナム』VR4 Sタイプ（1997年）も純正BBSホイールなどを含めてフルオリジナル。V型6気筒DOHC24バルブICツインターボ、フルタイム４WD、トラクションコントロールなど技術てんこ盛り。「直線番長です」というオーナーは、かつて富士重工の軽飛行機『FA-200』（エアロスバル）も操縦したことのある飛行機乗りでもあった。

また、当イベントに当初から協力してきた長岡クラシックカークラブの会長車、トヨタ『セリカ』リフトバック1600GT（1975年）や、「ガソリン車の整備は『良い圧縮、良い火花、良い混合気』の3つ！」というベテランオーナーが半世紀以上乗り続けているダットサン『1000』（1958年）、超希少な受注生産のいすゞのウォークスルーバン『エルフ ハイルーフ』（1972年）など、味わい深い国産車の姿もあった。

バイクの部も懐かしくも珍しい車両ばかり。オランダのサイドカーメーカーBCM『スピード2000』を組み合わせたスズキ『GSX1300Rハヤブサ』のオーナーは、「剛性が高く安定したコーナリングができます」。この5月は妻を載せて西日本一周ツーリングに出かける予定だという。ハーレーダビットソン『FLH2A』（1976年）は新車から乗り続けているワンオーナーで、新潟を表すシングルの「新」ナンバーだった。ほかにもホンダ『CBM250RR』（1994年）、ヤマハ『GT50』（1977年）、カワサキ『W1S』（1968年）、BSA『A65』（1969年）、ドゥカティ『450 Mark3 desmo』（1969年）などが並んだ。

この日は水辺環境の有効活用を図る「ミズベリング三条フェス」が同時開催。快晴となった空の下、春の防災講座や乗馬体験、マウンテンバイク試乗、凧あげ体験などの体験イベントが行われ、子供連れなども来場して賑わった。

主催のKYOWAクラシックカー＆ライフステーションの責任者・松井義敬さんは「エントリーされた皆様の熱意が通じ、過去一番の快晴の下、笑顔溢れるミーティングとなりました」とほっと一息。「恒例のMCなっちんによる愛車紹介に加え、初めての試みで今まで使ってきた愛用品を参加者に譲渡する『断捨離オークション』を『オールドタイマー』誌の甲賀精英樹編集長による仕切りで大いに盛り上がりました」。続けて「次回は10月11日開催予定です。ぜひまた皆様とお会いできれば幸いです」と話していた。