JTBと松山市が連携、道後温泉・松山城下町の観光デジタルマップ公開…4言語対応でインバウンド促進

JTBは4月16日、松山市と締結した観光振興に関する連携協定の一環として、観光デジタルマップ「道後温泉と城下町松山市満喫デジタルマップ」を公開した。

JTBは2025年3月に松山市と連携協定を締結。官民連携による観光の高付加価値化と来訪者の利便性向上を目指し、観光DXによる地域活性化やデータ収集・利活用を進めてきた。今回のデジタルマップ公開はその取り組みの一環である。

「道後温泉と城下町松山市満喫デジタルマップ」は、道後温泉周辺から松山城を中心とした城下町エリアまでの観光・立ち寄りスポットを一つの地図に集約したものだ。

国内外の来訪者がスマートフォンで活用し、観光・歴史・飲食スポットなどを巡ることで、周遊促進と滞在時間の拡大を目指す。

紙の地図では伝えにくい情報にもアクセスしやすく、初めて松山を訪れる人でも迷わず使えるイラストマップとなっている。観光スポット・公園・グルメなどのカテゴリー別にデザイン分けされたアイコンで可視化されており、海外の人にも一目で分かりやすい仕様だ。

主な機能として、二次元コードやウェブサイトから簡単にアクセス可能（専用アプリ不要）。日本語・英語・韓国語・繁体字中国語の4言語に対応する。GPS位置情報と連動し、現在地を確認しながら利用可能。イラストマップとカテゴリー別アイコンによる視覚的に分かりやすい設計とした。

同時に、松山観光コンベンション協会が制作した「松山 NightDining ＆ Bar マップ」も公開された。昼夜を通じた飲食・回遊を促進することで、ナイトタイムエコノミーによる中心市街地の活性化を図る。

JTBは「交流創造事業」を事業ドメインとし、地域・社会課題の解決に取り組んでいる。今後も観光DXの推進により、持続可能な地域づくりに貢献するとしている。