自動運転ロボタクシー市場が急拡大、2026年が転換点　カウンターポイントリサーチ調査

グローバル市場調査会社のカウンターポイントリサーチは、ロボタクシー市場が2035年に向けて大きな変革的成長を遂げ、サービス市場規模が1,680億ドルに達するとの見通しを示す最新調査「Global Robotaxi Vehicle Sales and Services Market Forecast」を発表した。

ロボタクシー業界が転換点へ

同調査によると、2026年はロボタクシー業界が地域限定の実証運行を超え、本格的な商用展開へと進む重要な転換点になる可能性が高い。Waymo、Baidu Apollo、Tesla、WeRide、Pony.aiといった主要プレイヤーは、北米、中国、欧州・アジアの主要都市で事業拡大を進めており、過去10年にわたって続いてきた長い準備期間が終わりに近づいていることを示している。

2035年までに、グローバル市場におけるロボタクシーフリートは360万台に達し、都市交通のあり方を根本的に変えるとともに、自動車所有という概念そのものに挑戦する存在になると見込まれる。この成長は、自動運転向けエンドツーエンドAIモデルの急速な進化、過去最高水準の投資、そして車両フリート規模の拡大に支えられている。

中国・米国が市場を主導

中国は、商用化のスピード、V2X通信インフラを含む政府支援、そして低コストを背景に、ロボタクシーフリート展開で世界をリードするとみられる。Baiduが「Apollo Go」を武漢、北京、深圳などの主要都市で展開し先行しているほか、2024年後半のIPOで資金を調達したWeRideとPony.aiも、フリート規模と運行エリアの両面で拡大を進めている。

また、Alibabaが支援する中国最大の配車サービス企業Didiも、広州、上海、北京でレベル4自動運転車の試験運用を進めており、後発の有力競争相手として浮上する可能性がある。

一方、米国はフェニックス、サンフランシスコ、オースティンといった都市での早期商用化に支えられ、引き続きロボタクシー分野の主要なイノベーション拠点であり続ける見通しだ。Waymoが米国内の都市展開を通じて商業的な成立可能性のベンチマークを打ち立ててきた一方、Teslaが2025年にオースティンでの実証運行を皮切りに専用ロボタクシー市場へ参入したことで、新たな競争圧力が生まれている。Teslaはビジョン専用の自動運転技術に依存し、専用車両Cybercabを通じてロボタクシー展開を加速させることを目指している。Zoox、Uber、Lyft、Motional、May Mobility、Avrideといったプレイヤーも市場シェアを獲得していくとみられる。

地域別の成長シナリオと今後の展望

欧州、中東、東南アジア、日本、韓国、オーストラリアの主要都市では、Wayve、MOIA、Grab、Bolt、Go Inc.、Kakao Tといった地場プレイヤーに加え、米国勢や中国勢も交えた競争が進む見通しだ。

欧州のロボタクシー成長は規制上のハードルから当初は慎重なものになる見込みだが、質の高いリターンが期待される。その他地域の市場は、コスト効率の高い車両プラットフォームが成熟する2030年以降に加速していくとされる。

同社シニアアナリストのMurtuza Aliは「ロボタクシー業界は現在、急速な拡大局面に入りつつあり、高収益かつスケーラブルなサービスの創出が進んでいる。2035年までには、中国と米国がグローバル市場でのロボタクシーフリート展開の大半を牽引する見通しだ」と述べている。

今回の調査「Global Robotaxi Sales and Market Forecast」は、米国、中国、欧州、その他地域の4つの主要地域ごとに、年間新規ロボタクシー車両販売台数、累計フリート規模、車両販売売上高、ロボタクシーサービス売上高の予測を示しており、OEM、技術サプライヤー、フリート運営事業者、投資家、政策立案者にとっての実用的なインサイトを提供している。