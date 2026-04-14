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5/27申込締切 カーボンニュートラル燃料2026～政策・トレンド・普及課題・市場動向～

5/27申込締切 カーボンニュートラル燃料2026～政策・トレンド・普及課題・市場動向～
  • 5/27申込締切 カーボンニュートラル燃料2026～政策・トレンド・普及課題・市場動向～

株式会社イードは、「カーボンニュートラル燃料2026～政策・トレンド・普及課題・市場動向～」を2026年5月29日（金）に開催します。開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴のためのご案内を準備いたします。ログイン後マイページよりご確認ください。

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開催日時：2026年5月29日（金）10:45～12:00
申込締切：2026年5月27日（水）正午
参加費：通常1名につき24,750円（税込）
※レスポンスビジネス プレミアム会員なら月額9,000円で本セミナー含め有料会員限定コンテンツを利用し放題。スタンダード会員は月額980円で本セミナーを13,200円で視聴可能かつ有料会員限定記事が読み放題。この機会にぜひご登録ください(詳細)。
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＜講師＞
株式会社富士経済 モビリティ・ソリューション事業部 第二部 主任 中西凌太 氏

近年、自動車の脱炭素化では電動化と並んで、既存の内燃機関車両のCO2削減手段としてカーボンニュートラル燃料（CN燃料）が注目されている。日本でもバイオ燃料の利用促進が打ち出され、長期的には合成燃料活用の方針が示されている。しかし、CN燃料の本格普及に向けては、バイオ原料の安定確保や水素調達といった課題を抱えている。
本講演では、バイオ燃料と合成燃料の製造プロセスを整理するとともに、市場動向や主要課題を整理・解説する。

1.自動車向けカーボンニュートラル燃料全体俯瞰
2.カーボンニュートラル燃料比較（バイオ燃料と合成燃料）
3.政策動向・市場トレンド整理
4.普及における課題（インフラ・車両対応、原料確保等）
5.質疑応答

インタビュー

※準備中

プロフィール

2018年富士経済入社。水素・アンモニア、バイオ燃料・合成燃料などの燃料分野のほか、再エネ・定置用蓄電池分野を担当。

主催：株式会社イード

オンラインセミナー概要

・Microsoft Teamsを使用したライブ配信です。アカウント無でもPC、タブレット、スマホなどから視聴可能です。
・セミナー中は音声での会話はできません。webで質問を記入して講師に質問ができます。
・開催前日（土日祝の場合は前営業日）の夕刻に視聴用のURL、PDF資料、質問記入先を準備いたします。
　レスポンスへログインしてマイページよりご確認ください。

注意事項

・オンラインセミナーは、インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があり、また、状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合があります。
・万が一、インターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止する場合があります。この場合、受講料の返金で対応させていただきます。
・参加費は通常1名につき24,750円（税込）です。複数名で視聴する場合は視聴する人数分のお申込が必要です。
・プレミアム/法人プラン会員向けサービスの「見逃し配信」はございません。

連絡先

お問い合わせはこちらから

《レスポンス編集部》

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