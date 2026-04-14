5/27申込締切 カーボンニュートラル燃料2026～政策・トレンド・普及課題・市場動向～

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＜講師＞

株式会社富士経済 モビリティ・ソリューション事業部 第二部 主任 中西凌太 氏



近年、自動車の脱炭素化では電動化と並んで、既存の内燃機関車両のCO2削減手段としてカーボンニュートラル燃料（CN燃料）が注目されている。日本でもバイオ燃料の利用促進が打ち出され、長期的には合成燃料活用の方針が示されている。しかし、CN燃料の本格普及に向けては、バイオ原料の安定確保や水素調達といった課題を抱えている。

本講演では、バイオ燃料と合成燃料の製造プロセスを整理するとともに、市場動向や主要課題を整理・解説する。



1.自動車向けカーボンニュートラル燃料全体俯瞰

2.カーボンニュートラル燃料比較（バイオ燃料と合成燃料）

3.政策動向・市場トレンド整理

4.普及における課題（インフラ・車両対応、原料確保等）

5.質疑応答

インタビュー

プロフィール

2018年富士経済入社。水素・アンモニア、バイオ燃料・合成燃料などの燃料分野のほか、再エネ・定置用蓄電池分野を担当。

主催：株式会社イード

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