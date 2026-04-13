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THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP、中学生以下の子どもチケットを無料に…6月28日まで

「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」
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TOYOTA GROUPが神奈川県横浜市の山下ふ頭4号上屋で開催中のイマーシブ・ミュージアム「THE MOVEUM YOKOHAMA by TOYOTA GROUP」（ザ・ムービアム ヨコハマ）は、6月28日（日）までの期間限定で中学生以下の子どもチケットを無料とする。

同施設は約1800平方mの巨大空間で、音と映像に包まれる没入型芸術体験を展開する。来場者は、自らが作品の一部となる一体感や、画家の視点を追体験できるという。

現在は、グスタフ・クリムトからエゴン・シーレまでの世紀末ウィーン芸術を表現した「美の黄金時代」と、美しい映像と音で世界を体感する「LISTEN.」の新シリーズ「ONE MOMENT」の2作品を公開している。

また、山下ふ頭バス待合所から会場までは、トヨタが提案する新しいモビリティ「e-Palette」による無料送迎を実施する。

無料の対象は中学生以下で、入場チケットが対象となる。利用方法は、来場時に施設内インフォメーションで対象の子どもへ入場チケットを配布する形だ。

なお、小学生以下のみでの入場はできず、18歳以上の保護者の同伴が必要となる。学生や障がい者向けの割引で購入した場合などは、入場時に本人確認書類の提示を求められる場合がある。4月10日開催分までの小・中学生チケットは払戻ができない。

《森脇稔》

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