ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ダンロップ、アジア最高峰のロードレース選手権ARRCの独占タイヤサプライヤー契約を更新…2031年まで

ダンロップがアジア最高峰のロードレース選手権ARRCの独占タイヤサプライヤー契約を2031年まで更新
  • ダンロップがアジア最高峰のロードレース選手権ARRCの独占タイヤサプライヤー契約を2031年まで更新

住友ゴム工業が展開するブランド「ダンロップ」は、「FIM Asia Road Racing Championship（ARRC）」の主催団体であるTwo Wheels Motor Racing（TWMR）との独占タイヤサプライヤーおよびテクニカルパートナー契約を2031年まで更新したと発表した。

この契約は1996年の選手権創設時から続くもので、約30年にわたる長期パートナーシップとなる。

ARRCはアジア地域における最高峰のロードレース選手権として1996年に設立された。参戦ライダーはアジア各国を転戦し、各大会の順位に応じて付与されるポイントの合計でシリーズチャンピオンを争う。

クラス構成は、最大排気量1000ccのアジアスーパーバイククラスから、アジア圏で独自に進化したカテゴリーであるアンダーボーンクラスまでの4クラスとなっている。若手ライダーの育成や、二輪世界選手権へのステップアップの場としても重要な役割を担っている。

ダンロップはこれまでTWMRと緊密に連携し、フェアで高い競争力と技術水準を備えたレース環境の構築に取り組んできた。今回の契約更新により、引き続き全クラスへの高性能レーシングタイヤの供給と、各開催サーキットでの包括的な技術サポートを提供していく。

なお、住友ゴム工業は2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一。「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」の3つの提供価値を掲げ、ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」のもと、世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダンロップ

住友ゴム工業

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES