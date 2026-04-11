ダンロップ、アジア最高峰のロードレース選手権ARRCの独占タイヤサプライヤー契約を更新…2031年まで

住友ゴム工業が展開するブランド「ダンロップ」は、「FIM Asia Road Racing Championship（ARRC）」の主催団体であるTwo Wheels Motor Racing（TWMR）との独占タイヤサプライヤーおよびテクニカルパートナー契約を2031年まで更新したと発表した。

この契約は1996年の選手権創設時から続くもので、約30年にわたる長期パートナーシップとなる。

ARRCはアジア地域における最高峰のロードレース選手権として1996年に設立された。参戦ライダーはアジア各国を転戦し、各大会の順位に応じて付与されるポイントの合計でシリーズチャンピオンを争う。

クラス構成は、最大排気量1000ccのアジアスーパーバイククラスから、アジア圏で独自に進化したカテゴリーであるアンダーボーンクラスまでの4クラスとなっている。若手ライダーの育成や、二輪世界選手権へのステップアップの場としても重要な役割を担っている。

ダンロップはこれまでTWMRと緊密に連携し、フェアで高い競争力と技術水準を備えたレース環境の構築に取り組んできた。今回の契約更新により、引き続き全クラスへの高性能レーシングタイヤの供給と、各開催サーキットでの包括的な技術サポートを提供していく。

なお、住友ゴム工業は2026年よりコミュニケーションブランドをダンロップに統一。「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」の3つの提供価値を掲げ、ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」のもと、世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを目指している。