EV充電「Terra Charge」、デイリーヤマザキ3店舗に設置…50kW急速充電器

Terra Chargeは、電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」として、山崎製パンの「デイリーヤマザキ」3店舗に50kW出力の急速充電器を設置し、サービスを開始した。

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設置店舗は、東京都三鷹市の「デイリーヤマザキ三鷹井口4丁目店」、神奈川県川崎市の「デイリーヤマザキ川崎池上新町3丁目店」、東京都東久留米市の「デイリーヤマザキ滝山団地西店」の3店舗で、いずれも50kW・1基1口である。

料金は1分あたり44円（税込）とした。スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用できる（ゲストモード対応）としている。

同社は、EVの普及と充電インフラ拡充が進む中で、買い物中の短時間で効率的に充電できる環境を整え、利便性向上と環境負荷低減の両立を目指すとしている。

また、経済産業省が2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げていることに触れ、国内の充電器は約6.8万口だとした上で、充電環境の整備を進める方針を示した。

Terra Chargeは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることや、日本製ハードウェアの採用、24時間365日対応のコールセンター、決済・管理機能の完備などを挙げ、運用側と利用者の双方が安心して使える体制を強調している。